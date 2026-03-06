Это настоящая причина, почему ваш телефон начинает тормозить – и процессор тут ни при чем

Замедление работы устройства не всегда означает, что смартфон устарел.

Многие замечают знакомую ситуацию: спустя год-два после покупки смартфон начинает работать медленнее. Программы запускаются дольше, камера порой "колеблется" перед съемкой, а переключение между задачами происходит с задержками.

Часто пользователи винят устаревший процессор или очередное обновление операционной системы, но на практике причина обычно кроется в других факторах, говорится в материале MakeUseOf.

Современные мобильные чипы редко теряют производительность со временем. Гораздо сильнее на скорость работы телефона влияют состояние накопителя, износ батарейки, перегрев и даже качество интернет-соединения. Если устранить эти проблемы, старый девайс может снова начать работать заметно быстрее.

Видео дня

Память телефона заполнена

Одна из самых распространенных причин снижения производительности – переполненное хранилище. Когда память устройства заполнена примерно на 85–95%, система начинает испытывать сложности с созданием временных файлов, кэша и управлением виртуальной памятью. Эти процессы необходимы для нормальной работы системы, поэтому их замедление влияет на общую скорость смартфона.

Решение этой проблемы довольно простое: оставьте не менее 10-15% общего объема памяти свободным.

Проверить использование хранилища вы можете в разделе "Память" или "Хранилище" в настройках смартфона. При необходимости рекомендуется очистить кэш приложений или выгрузить редко используемые приложения.

Смартфон нагревается слишком сильно

Любой процессор выделяет тепло во время работы. Когда температура девайса достигает определенного порога, система автоматически снижает частоту процессора, чтобы предотвратить повреждение компонентов. Это явление называется термальным троттлингом.

Чаще всего такое происходит во время игр, использования GPS или запуска "тяжелых" приложений. Дополнительными факторами могут стать плотные чехлы, высокая температура окружающей среды или прямые солнечные лучи.

Если смартфон регулярно нагревается, стоит снять чехол во время игр или навигации, не использовать девайс во время зарядки и дать ему остыть перед продолжением работы.

Изношенный аккумулятор тоже снижает скорость работы

Аккумуляторы на основе литий-ионной технологии постепенно теряют емкость по мере использования. Чем больше циклов зарядки проходит аккумулятор, тем сложнее ей поддерживать стабильное напряжение.

Из-за этого операционная система может ограничивать производительность процессора, чтобы избежать внезапных выключений. Особенно заметно это при запуске ресурсоемких приложений.

В iOS возможность управления этим механизмом появилась начиная с iOS 11: пользователи могут проверить состояние батареи в разделе "Аккумулятор". На Android подобные функции реализованы по-разному в зависимости от бренда.

Если состояние аккумулятора опускается примерно до 80% и ниже, замена батареи может значительно ускорить работу смартфона.

Иногда проблема может быть не в телефоне, а в интернете

Современные приложения активно взаимодействуют с удаленными серверами. Если интернет-соединение нестабильное или медленное, программы могут долго загружать данные, из-за чего создается впечатление, что смартфон работает медленно.

Дополнительную нагрузку создают и фоновые процессы: обновление приложений, синхронизация данных и загрузка контента. Все это может влиять на скорость работы активных программ.

Проверить загруженность Wi-Fi-сети помогут специальные анализаторы сети. Также можно ограничить фоновое обновление приложений в настройках системы или изменить DNS-сервер на более быстрый, например 1.1.1.1 или 8.8.8.8.

Медленный смартфон – не повод сразу покупать новый

Замедление работы устройства не всегда означает, что смартфон устарел. Как показывает практика, зачастую проблема связана с переполненной памятью, износом аккумулятора, перегревом или сетевыми задержками.

Проверка этих факторов и небольшая "профилактика" устройства нередко позволяют вернуть прежнюю скорость работы – без необходимости покупать новый смартфон.

Если без апгрейда не обойтись, бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Если вы не следите активно за рынком мобильных устройств, то для вас это может быть полезно при выбора нового смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: