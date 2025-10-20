Важно знать, что будет, если постоянно заряжать телефон быстрой зарядкой.

В наше время каждый год новые смартфоны выходят с невероятными обновлениями в технологиях, в число которых входит быстрая зарядка. Но существует мнение, что такой "механизм" может быть вредным и даже опасным для мобильного устройства. О том, что будет, если постоянно заряжать телефон быстрой зарядкой, - расскажем в материале.

Как лучше заряжать телефон - быстрой зарядкой или обычной

Если раньше зарядное устройство мощностью 30 Вт казалось невероятно быстрым, то теперь это довольно стандартная мощность зарядки, уступающая место впечатляющим показателям свыше 100 Вт в самых современных телефонах. Благодаря этому устройства заряжаются со значительно большей скоростью.

Эксперт издания PCMag отмечает, что в то время, как производители экспериментируют с этой технологией, растет беспокойство по поводу перегрева и повреждения аккумулятора из-за нее. По мере того, как любой смартфон проходит циклы зарядки, он естественным образом деградирует из-за особенностей строения и принципов работы литий-ионных аккумуляторов.

Видео дня

Но этот процесс может происходить быстрее, если телефон подвергается чрезмерному нагреву, например, при одновременной подаче большого количества энергии в аккумулятор с помощью быстрой зарядки. Также это произойдет, если подать в батарею количество энергии, превышающее допустимую норму. Считается, что это одна из причин, почему нельзя заряжать телефон быстрой зарядкой. Стоит добавить, что то же самое может произойти, если просто оставить телефон в машине в жаркий день.

По словам эксперта, быстрая зарядка может быть вредна для аккумулятора, особенно если используется длительное время на высокой мощности. Но современные телефоны теперь оснащены функциями управления зарядкой батареи, что значительно снижает вероятность серьёзного повреждения и делает ускоренную технологию безопасной.

Что будет, если заряжать быстрой зарядкой обычный телефон - важно знать

На заре быстрой зарядки батареи сильно нагревались при ее использовании. Телефоны не были разработаны для эффективного отвода избыточного тепла от аккумулятора. Однако, современные устройства гораздо лучше вентилируются и не сталкиваются с этой проблемой: в них есть тепловые экраны или слои, и даже охлаждающие трубки для отвода тепла.

Также телефоны теперь оснащены функциями, управляющими потоком энергии, поступающей в аккумулятор во время зарядки. Ваш смартфон перестанет потреблять заряд, как только его аккумулятор будет "полным", даже если он остаётся подключенным к сети. Многоступенчатая зарядка означает, что сначала в аккумулятор поступает больше энергии, но постепенно снижается по мере приближения к 100%, так что вы не получаете 80 Вт мощности постоянно.

При этом нужно знать о том, можно ли заряжать телефон более мощной зарядкой. В таком случае ваше устройство будет брать ровно столько энергии, насколько рассчитан его аккумулятор. Соответственно время, которое пойдет на подпитку батареи, будет приблизительно таким же, как при использовании простой зарядки. Более современные аккумуляторы, кабели и блоки питания (важно использовать только оригинальные) помогут контролировать нагрев и минимизировать любые побочные эффекты. Вот что будет, если зарядить обычный телефон с помощью быстрого зарядного устройства.

Ранее мы писали, как очистить память телефона, ничего не удаляя.

Вас также могут заинтересовать новости: