Представлены смарт-часы с самой мощной батареей в мире: как долго они работают

Устройство ориентировано на пользователей, которым важны длительная работа без подзарядки и расширенные спортивные функции.

Компания Honor анонсировала новые смарт-часы Honor Watch 6 Plus, главной особенностью которых стала рекордная для сегмента батарея емкостью 1 000 мАч. Для сравнения, у Apple Watch Ultra 3 емкость составляет 559 мАч.

По заявлению Honor, устройство способно проработать до 35 дней в энергосберегающем режиме и до 17 дней при обычном использовании. При постоянном использовании встроенного GPS батарея продержится около 42 часов.

Еще одной особенностью устройства стал 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит. Такой показатель делает экран легко читаемым даже под прямыми солнечными лучами и выводит Honor Watch 6 Plus в число самых ярких носимых гаджетов на рынке.

Видео дня

Часы получили круглый корпус с металлическими элементами и защиту от воды 5 ATM, а также набор стандартных датчиков для мониторинга здоровья, включая пульс и уровень кислорода в крови (SpO2). Еще устройство поддерживает 120 спортивных режимов, GPS-навигацию, NFC для бесконтактных платежей и возможность звонков через подключенный смартфон.

Honor Watch 6 Plus поступят в продажу в Китае 29 мая. Цена составит от 1199 юаней (около $180), до 1599 юаней ($235) в зависимости от версии корпуса и ремешка. О международном запуске компания пока не сообщала.

Ранее эксперты назвали 4 модели смарт-часов, которые не стоят своих денег в 2026 году. Причины разные – слабые "умные" функции, неточная работа датчиков, плохая автономность или просто неудачное соотношение цены-возможностей.

В прошлом году на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: