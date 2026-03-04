Эксперты назвали 4 модели смарт-часов, которые не стоят своих денег в 2026 году

Причины разные – слабые "умные" функции, неточная работа датчиков, плохая автономность или просто неудачное соотношение цены-возможностей.

Эксперты Consumer Reports обновили свой рейтинг умных часов и выделили четыре модели, которые, возможно, выглядят привлекательно на витрине, но разочаровывают при реальном использовании.

Причины разные – слабые "умные" функции, неточная работа датчиков, посредственная автономность или просто неудачное соотношение цены- возможностей. Среди них есть как бюджетные часы, так и более дорогие модели.

3Plus Vibe Plus (2-е поколение)

Видео дня

Эта модель привлекает в первую очередь очень низкой ценой (40 долларов) и большим дисплеем. Она умеет считать шаги, измерять пульс, и работает как с устройствами iOS, так и с Android.

Однако в тестах 3Plus Vibe+ показало слабую точность и не самый удобный интерфейс. Кроме того, смарт-функции работают ограниченно, поэтому часы не дают того опыта, который ожидаешь от полноценного "умного" гаджета. По сути, это бюджетное решение, которое может подойти только для самых простых задач.

Polar Ignite 3

Эти часы больше ориентированы на спорт и тренировки. Они оснащены GPS, отслеживают сердечный ритм, сон и активность, а также имеют яркий дисплей AMOLED

Но по итогам тестов Consumer Reports их общая точность, качество "умных" функций и удобство использования оказались ниже, чем у других моделей в той же ценовой категории, что снижает их привлекательность для покупателя, особенно если вы рассчитываете на полноценный и простой в использовании смарт-опыт.

Amazfit Band 7

Это устройство часто относят к фитнес-браслетам, а не к полноценным смарт-часам. Оно хорошо справляется с базовыми задачами: считает шаги, измеряет пульс, отслеживает сон и работает очень долго без подзарядки.

Но по мнению экспертов Consumer Reports, им не хватает функциональности, которую ожидаешь от настоящих "умных" часов. Нет расширенной работы с приложениями, а возможности взаимодействия с уведомлениями ограничены. Поэтому устройство подходит скорее для контроля активности, а за те же деньги есть более "умные" аналоги.

Garmin Vivomove Trend

Этот гибридный гаджет сочетает классический аналоговый циферблат с сенсорным экраном и умеет выводить уведомления, показ времени и базовые данные о физической активности. Однако в тестах отмечается ограничения в функциональности и не самая высокая автономность. Кроме того, устройство не предлагает столько "умных" возможностей, сколько можно ожидать в этом ценовом сегменте.

В результате модель выглядит скорее как модный аксессуар с дополнительными функциями, чем как мощные смарт-часы.

Ранее эксперты выбрали лучшие недорогие смарт-часы на Android. Они не только обеспечат всеми необходимыми фишками, но и обойдутся максимально недорого.

В 2025 году на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: