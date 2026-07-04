Дешевые смартфоны могут исчезнуть уже в 2027 году: всему виной бум ИИ

Сложившаяся ситуация на рынке делает производство недорогих моделей убыточным без существенного повышения розничных цен.

Бюджетные смартфоны стоимостью до $200 уже в следующем году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть с прилавков. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем искусственного интеллекта, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

По оценкам издания MyDrivers, к концу 2026 года более 50% всех поставок DRAM будет поглощено ИИ-серверам, а в 2027 году этот показатель может превысить 60%. В связи с этим производители смартфонов столкнутся с дефицитом памяти и будут вынуждены либо существенно повышать цены, либо отказаться от выпуска доступных моделей.

Ситуацию усугубляет тот факт, что около 90% мирового рынка DRAM-памяти контролируют всего три компании – Samsung, SK hynix и Micron. С 2022 года стоимость памяти уже выросла на 700%, и аналитики не ожидают заметного улучшения в ближайшие годы.

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Компоненты памяти стали самой дорогой частью современных смартфонов, составляя 60% от общей себестоимости устройства. Это делает производство более доступных моделей убыточным без существенного повышения розничных цен. Предполагается, что дефицит памяти затронет и премиальный сегмент: производители все чаще отказываются от Ultra-смартфонов.

Единственной надеждой отрасли называют китайских производителей CXMT и YMTC. Они понемногу наращивают выпуск чипов и уже сотрудничают с рядом местных брендов, как Huawei и Xiaomi. Хотя эксперты отмечают, что их расширение пока улучшает лишь ситуацию с физическими поставками, но не решает проблему ценообразования.

Из-за глобального дефицита памяти и бума ИИ-индустрии пользователи столкнулись не только с повышенными ценами на смартфоны, но и других устройств, зависящих от памяти – консолей, видеокарт и комплектующих. Улучшения ситуации не ожидается как минимум до 2028 года.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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