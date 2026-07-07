Названы самые надежные Android-смартфоны: их можно покупать на годы вперед

Если главным критерием является долговечность и продолжительная поддержка, эксперты и владельцы чаще всего рекомендуют Samsung и Google.

При выборе нового Android-фона многие обращают внимание не только на производительность, камеры или функции искусственного интеллекта, но и на долговечность – способность устройства сохранять работоспособность и актуальность без потери комфорта.

Судя по отзывам пользователей, лучшую репутацию в этом плане заслужили устройства Samsung и Google. Такой вывод сделали эксперты BGR на основе обсуждений владельцев смартфонов на Reddit.

Пользователи отмечают смартфоны от Samsung как одни из самых надежных на рынке, и фирменная оболочка One UI премиальные материалы и длительная программной поддержке играют в этом ключевую роль. Многие отмечают, что даже модели, срок поддержки которых уже завершился, продолжают работать без лагов, а компания нередко выпускает экстренные обновления безопасности для устранения критических уязвимостей.

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Не менее высоко владельцы оценивают и смартфоны Google. Пользователи отмечают, что именно Pixel-фоны первыми получают новые версии Android и предлагают максимально "чистый" пользовательский опыт без лишних оболочек. Некоторые пользователи на Reddit считают экосистему Pixel наиболее близкой к iPhone по удобству и "бесшовному" опыту.

Что касается срока службы, владельцы Galaxy и Pixel сходятся во мнении, что при бережном использовании такие смартфоны способны прослужить от пяти до семи лет. Этому, в том числе, способствует и политика производителей: обе компании гарантируют до семи лет обновлений Android и патчей безопасности для своих флагманских моделей.

Какой телефон взять вместо Samsung и Google

Несмотря на то что большинство владельцев называют самыми надежными Android-фонами модели Samsung и Google, это не единственные достойные варианты на рынке. Все больше положительных отзывов получает OnePlus. Так, один из пользователей назвал OnePlus 13 самым недооцененным смартфоном на рынке. Другой рассказал, что продал iPhone 17 Pro и перешел на OnePlus 15, оставшись доволен покупкой.

При этом некоторые владельцы отмечают, что камеры даже в самых дорогих смартфонах OnePlus уступают решениям Samsung, Pixel и iPhone.

Неожиданно много хороших отзывов также получает Motorola. Пользователи часто рекомендуют модели Motorola G85 и Motorola ThinkPhone, отмечая их надежность и удобство в повседневном использовании. Но одним из главных недостатков бренда называют медленный выпуск обновлений программного обеспечения.

Именно программная поддержка остается главным преимуществом Samsung и Google. Если даже бюджетные Galaxy получают обновления в течение шести лет, то большинство новых смартфонов Motorola перестают обновляться уже спустя три года. Схожая ситуация и у OnePlus – флагманские модели обычно получают четыре крупных обновления Android.

Поэтому для тех, кто планирует пользоваться смартфоном как можно дольше, в сети чаще всего рекомендуют именно Samsung Galaxy и Google Pixel. Тогда как OnePlus и Motorola остаются достойными альтернативами, если вы готовы пожертвовать более длительной программной поддержкой ради экономии.

В ходе тестов OnePlus 15 признан самым автономным смартфонов на рынке с 33 часами на одном заряде. Он заметно обходит iPhone 17 Pro Max и Samsung S26 Ultra.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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