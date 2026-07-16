Популярный бренд смартфонов уходит из Европы: что изменится для пользователей

OnePlus продолжит работу только на рынке Китая.

OnePlus подтвердила ходившие месяцами слухи об уходе с западного рынка. Компания больше не намерена выпускать новые устройства на рынке США и Европы, а дальнейшая стратегия бренда будет сосредоточена на Китае.

По словам представителей компании, решение принято после "тщательной оценки" текущей ситуации на рынке. Владельцам уже выпущенных устройств не стоит беспокоиться – гарантийное обслуживание, сервисная поддержка и выпуск обновлений продолжатся в полном объеме, пишет TechCrunch.

В ближайшие месяцы смартфоны OnePlus в этих регионах будут переведены с фирменной оболочки OxygenOS на ColorOS от OPPO. Пользователи смогут при желании вернуться на OxygenOS, но это лишит их будущих обновлений.

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Стоит отметить, что одновременно с этим OPPO, материнская компания OnePlus, проводит реструктуризацию другого своего бренда – Realme. Разработчик больше не будет запускать новые устройства в Китае и сосредоточится на глобальном рынке.

Бренд OnePlus был основан в 2013 году и прославился выпуском устройств под слоганом "Never Settle", сочетающих флагманские процессоры и самые передовые технологии по более низким ценам, чем у известных конкурентов. Со временем компания расширила ассортимент бюджетной серией Nord, но в последние годы бренд все чаще сталкивался с усиливающейся конкуренцией и снижением интереса покупателей.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

Как УНИАН уже рассказывал, дешевые телефоны в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть. Причина – стремительно растущий спрос на чипы памяти DRAM и NAND, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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