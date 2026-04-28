Купить хороший телевизор и сэкономить: названы лучшие бюджетные OLED-модели

Даже в бюджетном сегменте OLED дает то самое ключевое преимущество: идеальный черный цвет и контраст, ради которых этот экран и выбирают.

Несмотря на то, что OLED-телевизоры традиционно остаются дорогими, в 2026 году на рынке появилось сразу несколько более доступных моделей, которые предлагают почти флагманское качество изображения.

Эксперты и пользователи выделили четыре 4 бюджетных OLED-телевизора, сочетающих цену и возможности.

OLED остаtтся эталоном качества изображения благодаря самосветящимся пикселям – это обеспечивает идеальный черный цвет, высокий контраст и точную цветопередачу. Именно поэтому такие телевизоры, как правило, выбирают для домашнего кинотеатра.

LG B5

Это одна из самых доступных OLED-серий у LG, доступная в размерах 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма и именно поэтому она часто становится "входной точкой" в технологию OLED.

Главная их особенность – классическая OLED-матрица с "идеальным" черным цветом и высоким контрастом. Телевизор хорошо справляется с апскейлингом контента до 4K, что важно для просмотра обычного ТВ и стриминга.

Для геймеров здесь есть все необходимое: HDMI 2.1, частота обновления 120 Гц и поддержка современных игровых функций. Однако, как и у большинства недорогих OLED, яркость уступает старшим моделям – при ярком дневном свете изображение может выглядеть менее впечатляющим.

Samsung S85F

Модель Samsung выделяется использованием QD-OLED – это своеобразный гибрид органических светодиодов с квантовыми точками, который дает более яркие и насыщенные цвета по сравнению с классическими OLED.

Телевизор особенно хорош в HDR-контенте: цвета выглядят ярче, а контраст – более "глубоким". Это делает его отличным выбором для фильмов с высоким динамическим диапазоном. А поддержка HDMI 2.1 и VRR делает устройство подходящим и для игровых консолей.

Из минусов эксперты отмечают интерфейс Tizen – он функциональный, но иногда работает не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее по качеству изображения это один из самых впечатляющих доступных OLED.

Panasonic Z85

Panasonic делает ставку не на универсальность, а на кинематографичность. Этот ТВ ориентирован в первую очередь на просмотр фильмов и сериалов.

Устройство предлагает точную цветопередачу и качественную обработку изображения – то, за что бренд традиционно ценят любители кино. В отличие от более "геймерских" моделей, здесь упор сделан именно на естественность картинки.

Это не самый яркий и не самый функциональный OLED-телевизор, но он выигрывает за счет правильной цветовой настройки "из коробки". Такой вариант чаще выбирают те, кто хочет максимально приближенное к студийному изображению.

Sony Bravia XR8B

Модель от Sony – это более сбалансированный вариант, который сочетает высокую яркость, качественную обработку изображения и широкий набор функций.

Телевизор оснащен фирменным процессором обработки изображения, благодаря которому картинка выглядит максимально детализированной и реалистичной. Особенно хорошо он справляется с динамичными сценами и потоковым контентом. Есть поддержка Dolby Vision, частота обновления 120 Гц и полноценный набор функций для консолей.

По сравнению с конкурентами в этом списке, Sony предлагает чуть более "премиальное" ощущение, но при этом остается в категории относительно доступных OLED.

