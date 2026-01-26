Эксперты перечислили самые проблемные и ненадежные Android-смартфоны

В антирейтинг, составленный Consumer Reports, попали устройства Nokia, Moto, OnePlus и Samsung.

При выборе нового смартфона большинство покупателей смотрят на характеристики, дизайн и цену, однако редко задумываются о долгосрочной надежности. Между тем именно этот фактор часто становится решающим уже через несколько месяцев использования.

Эксперты Consumer Reports, опираясь на отзывы владельцев и собственные тесты, составили список Android-телефонов, которые чаще других вызывают проблемы и заслужили низкие оценки за долговечность и стабильность.

Nokia XR20

Эта модель позиционируется как защищенная модель с прочным корпусом, рассчитанная на экстремальные условия. Впрочем, по словам, Consumer Reports, физическая надежность не компенсирует проблемы с повседневным использованием.

Телефон работает заметно медленнее конкурентов, что особенно чувствуется при запуске приложений и переключении между задачами. Владельцы также жалуются на программные сбои и нестабильную работу отдельных функций, включая биометрию.

Motorola Moto G 5G (2023)

Несмотря на поддержку 5G и современный дизайн, смартфон оказался плохо приспособлен к активному использованию. Основная проблема заключается в ограниченном объеме оперативной памяти (всего 4 гигабайта), из-за которого устройство тормозит даже при несложных задачах.

Пользователи также часто отмечают нестабильную работу мобильной связи и слабую автономность, что делает модель сомнительным выбором для тех, кто рассчитывает на надежный смартфон "на каждый день".

OnePlus Nord N200 5G

Этот смартфон привлек внимание покупателей доступной ценой и поддержкой 5G, однако реальный пользовательский опыт оказался "далек от ожиданий". По данным Consumer Reports, устройство часто страдает от лагов и замедлений, даже при выполнении простых действий. Интерфейс работает не так плавно, как у других OnePlus, а производительности едва хватает для базовых задач.

В результате экономия при покупке оборачивается постоянным ощущением медлительности и нестабильности.

Samsung A16 5G

Замыкает список Samsung A16 5G, который на первый взгляд выглядит привлекательным вариантом от известного бренда. Но тесты показали, что смартфон уступает конкурентам по нескольким важным параметрам. Он демонстрирует слабые показатели автономности, а ограниченные ресурсы "железа" не позволяют рассчитывать на комфортную работу в долгосрочной перспективе.

Consumer Reports подчеркивает, что для производителя уровня Samsung такие компромиссы выглядят особенно разочаровывающими.

Эксперты советуют подходить к выбору Android-смартфона максимально внимательно. Поддержка 5G, громкое имя бренда или прочный корпус не гарантируют надёжности.

Антирейтинг Consumer Reports показывает, что некоторые популярные модели могут доставить больше проблем, чем удовольствия, поэтому перед покупкой стоит учитывать не только характеристики, но и реальные отзывы владельцев о долговечности и стабильности работы.

Известно, что весной этого года Apple представит iPhone 17e. Самый дешевый айфон сменит "челку" на Dynamic Island и будет заметно мощнее, сохранив прежний ценник.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и мощности. В бюджетной категории лидером оказался vivo Y200 GT, а подборку флагманов возглавляет iQOO 15.

