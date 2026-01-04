Названы лучшие смартфоны в начале 2026 года по соотношению 'цена-мощность'

В бюджетной категории лидером оказался vivo Y200 GT, а подборку флагманов возглавляет iQOO 15.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги Android-смартфонов по соотношению цены и производительности по состоянию на конец декабря 2025 года. Традиционно были составлены рейтинги сразу в нескольких ценовых категориях.

В самой бюджетной категории, до 999 юаней (~145 долларов), лидером стал vivo Y200 GT. Этот смартфон базируется на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а за охлаждение отвечает испарительная камера площадью 6000 мм2. На втором месте идет OPPO K12s 5G, а на третьем – iQOO Z10x.

Далее идет топ смартфонов, которые в Китае продаются в диапазоне от 999 до 1999 юаней (~285 долларов). Десятку возглавил realme Neo7 Turbo. Также в тройке лидеров iQOO Z10 Turbo+ и REDMI Turbo 4. Все устройства работают на базе SoC MediaTek.

Redmi K80 Ultra возглавил топ самых эффективных смартфонов в категории 2000-2999 юаней (~430 долларов). Аппарат получила топовый процессор Dimensity 9400+, аккумулятор 7400 мАч и отдельный ИИ-чип для графики. iQOO Neo10 Pro+ и realme GT7 Pro Racing Edition замыкают тройку.

В рейтинге устройств до 3999 юаней (~570 долларов) лидирует Honor Win с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и рекордно большой батареей на 10 000 мАч. Сразу за ним – realme GT8 Pro. На третьем месте оказался REDMI K90 Pro Max.

В самой дорогой категории (570 долларов и выше) первое место занимает iQOO 15, который получил самый мощный процессор на сегодня, огромную батарею и флагманский OLED-экран. На втором и третьем местах – Honor Magic8 и Red Magic 11 Pro.

Как УНИАН уже писал, потребителей по всему миру в 2026 году ожидает масштабный рост цен на смартфоны. Все из-за бума ИИ, который вызвал глобальный дефицит оперативной памяти.

Ранее стало известно, что технологический гигант Asus приостановит выпуск новых смартфонов в 2026 году. Основной причиной называют резкий рост стоимости комплектующих из-за кризиса на рынке памяти и низкая рентабельность бизнеса.

