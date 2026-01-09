Рассекречен новый дешевый iPhone, который появится в начале 2026 года

Согласно инсайдам, 17e сменит "челку" на Dynamic Island и будет заметно мощнее.

Инсайдеры рассекретили iPhone 17e, следующий среднебюджетный смартфон Apple. Его производство стартует уже 9 января, а я в продажу он поступит этой весной по цене 599 долларов.

Ключевым изменением станут Dynamic Island, который заменит привычный вырез в верхней части дисплея, урезанный чип от iPhone 17 и минимум 256 ГБ, пишет MacRumors. Ожидается, что редизайн iPhone 17e станет концом эпохи смартфонов Apple с "челкой".

В плане экрана серьезных улучшений ждать не стоит – устройство сохранит 6,1‑дюймовую OLED-панель с кадровой частотой 60 Гц. Предполагается, что Apple задействует экраны, уже применявшиеся в iPhone 2024 года выпуска.

Видео дня

Если верить более ранним слухам, то новинка также получит 18 Мп селфи-камеру, как у современных моделей, MagSafe и предложит несколько новых расцветок корпуса. А для снижения затрат Apple может использовать более старый модем C1, либо C1X, но без беспроводного чипа N1.

Вместе с iPhone 17e этой весной Apple может выпустить бюджетный MacBook на базе A18 Pro и 12-е поколение iPad.

Ранее появилась информация, что Apple впервые планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

Также СМИ узнали, что Apple близка к большому редизайну на уровне iPhone X. Если верить утечкам, iPhone 18 может стать первым iPhone с подэкранной технологией Face ID.

Вас также могут заинтересовать новости: