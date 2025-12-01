Red Magic 11 Pro+ показал впечатляющие результаты в 4,1 млн баллов.

Бенчмарк AnTuTu поделился рейтингом самых мощных смартфонов по итогам ноября 2025 года. В Android-топ попали модели на базе флагманских чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500.

Первую строчку занял малоизвестный бренд Nubia со своим Red Magic 11 Pro Plus и с результатом 4,1 млн баллов. Его успех объясняется не только мощью самого процессора, но и уникальной системой охлаждения, которая сочетает активное воздушное охлаждение с внутренней циркуляцией воды.

На втором месте рейтинга расположился OPPO Find X9 Pro, третье место занимает vivo X300 Pro. Оба смартфона оснащены процессором Dimensity 9500 – на текущий момент это самое мощное решение от Mediatek. Всего в десятке лучших лишь три смартфона обладают этим чипом

Остальные места в топ-10 распределились следующим образом:

iQQQ 15 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.99 млн баллов

Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.97 млн баллов

Realme GT 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.94 млн баллов

Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.92 млн баллов

OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.85 млн баллов

Oppo Find X9 (Dimensity 9500) – 3.82 млн баллов

Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.76 млн баллов

Xiaomi 17 Pro, который в числе первых получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, в топ-10 не попал. Как и актуальный флагман Galaxy S24 Ultra от Samsung.

В рейтинге iOS/iPadOS-гаджетов iPhone 17 Pro Max далеко не на первом месте. Там лидирует 13-дюймовый iPad Pro с флагманским чипом Apple M5, который в бенчмарке AnTuTu набирает 3,17 млн баллов.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который "взломал" iPhone 17 Pro Max и превратил смартфон в полноценный ПК. Это стало возможным благодаря железу девайса: процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти спокойно справляются с iPadOS и ее оконной системой.

