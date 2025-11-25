Хоть фото/видео возможности и привлекают внимание, большинство людей выбирают смартфон, исходя из более практичных критериев – батарея и цена.

Издание Phone Arena и исследовательское агентство Statista выяснили, на какие параметры чаще всего обращают внимание покупатели при выборе смартфона в 2025 году. Результаты, мягко говоря, довольно интересные.

Согласно статистике, самый важный параметр для покупателя – время работы от батареи. Отмечается, что это одна из областей, где смартфонные бренды добились наибольших успехов за последние годы.

Технологии кремниевого углерода сегодня практически стали стандартом в китайских флагманах, предлагая емкость аккумулятора от 7500 мАч до 8000 мАч и стабильный двухдневный срок работы батареи.

Видео дня

Второй по важности показатель – цена. В 2022-м году ценовой компонент был на 6-м место, но инфляция и экономические препятствия изменили ситуацию. В условиях роста цен люди не хотят тратить целое состояние на смартфон, и это вполне понятно.

Третье место заняла долгосрочная программная поддержка. Пользователи хотят, чтобы их смартфон получал обновления системы как можно дольше, хотя это странно, учитывая, что, согласно статистике, люди обычно меняют телефон каждые 3,5 года.

В свою очередь, наименее важная вещь в смартфоне, согласно статистике, – большие дисплеи. Сегодня даже бюджетные телефоны оснащены большими AMOLED-панелями с высоким разрешением и высокой частотой обновления.

Также в топ попали:

4. Мощный процессор

5. Лучшие камеры

6. Дизайн устройства

7. Объем встроенной памяти

8. Скорость зарядки

9. Материалы корпуса/долговечность

10. Яркие экраны/Большие экраны

Ранее авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных Android-смартфонов осени. Примечательно, что недавно дебютировавшему Xiaomi 17 места в рейтинге не нашлось.

Меж тем УНИАН выделял 5 самых распространенных среди пользователей ошибок при выборе смартфона – и как их избежать.

Вас также могут заинтересовать новости: