Синий или черный: какой USB-порт быстрее

Цвет USB-порта – это не просто дизайнерское решение, а быстрый способ понять, на что он способен. Особенно это актуально для старых разъемов USB-A, которые до сих пор есть на большинстве компьютеров.

Если вы смотрите на заднюю панель ПК и задаетесь вопросом, в чем разница между синим и черным портом, вот простой ответ, пишет BGR.

Черный USB-порт обычно означает поддержку стандарта USB 2.0 Hi-Speed. Несмотря на название, это уже устаревшая технология: на момент появления в 2000 году она считалась быстрой, но ее максимальная скорость – около 480 Мбит/с – сегодня заметно уступает более новым версиям.

Синий USB-порт указывает на поддержку USB 3.0 – более современного стандарта, представленного в 2008 году. Он обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что примерно в 10 раз быстрее USB 2.0. В некоторых случаях синий цвет также может означать USB 3.2 Gen 1, хотя на некоторых устройств для него используют другие цвета, например красный.

Цвет – не всегда гарантия

Хотя цвет – удобный ориентир, он не дает 100% гарантии. Производители не обязаны строго придерживаться этой схемы, поэтому иногда можно встретить черные порты с поддержкой USB 3.0. В таких случаях стоит ориентироваться на маркировку SuperSpeed – значок "SS" рядом с разъемом.

Также важно отметить, что USB-порты обратно совместимы. Это значит, что устройство с USB 3.0 будет работать в порте USB 2.0, но с ограниченной скоростью и меньшей мощностью. В некоторых случаях, например с внешними жесткими дисками, это может привести к нестабильной работе из-за нехватки питания.

Если есть сомнения, лучше проверить характеристики устройства или инструкцию – это поможет выбрать правильный порт и получить максимальную скорость и стабильность работы.

Ранее эксперты вспомнили самые странные порты для зарядки телефонов. В начале 2000-х не существовало единого стандарта зарядки и каждый бренд внедрял собственные. Это означало, что у друзей почти никогда не было подходящего зарядного кабеля под ваш телефон.

УНИАН рассказывал о простом трюке с USB, о котором мало кто знает – как всегда вставлять штекер с первого раза.

Вас также могут заинтересовать новости: