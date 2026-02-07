Миллиарду пользователей Android прямо сейчас угрожает опасность: что нужно сделать

По свежей статистике, более 40% всех смартфонов под управлением Android официально остались без защиты от новых угроз.

Около миллиарда пользователей Android рискуют своей безопасностью и личными данными. Об этом сообщает издание Forbes.

Журналисты сделали такой вывод, проанализировав недавний отчет Google. Согласно данным, более 40% владельцев Android-смартфонов продолжают пользоваться старыми версиями операционной системы – Android 12 или более ранними системами. Для них компания больше не выпускает патчи безопасности.

Проблема усугубляется тем, что самой новой версией Android 16 пользуются лишь 7,5% владельцев смартфонов. Для сравнения, iOS 26 уже установлена на половине всех iPhone, а еще 40% работают на предыдущей версии ОС.

В материале говорится, что если ваш смартфон не может обновиться до Android 13 или новее, стоит рассмотреть покупку нового телефона. Даже среднебюджетные модели с поддержкой обновлений безопаснее старых флагманов.

Формально старые устройства по-прежнему получают базовую защиту через Google Play Protect – он поддерживается начиная с Android 7. Однако это не заменяет системные патчи безопасности, без них девайс становится легкой мишенью для современных методов взлома, повышая риск утечки личной информации и кражи учетных данных,

Напомним, в конце января Apple неожиданно обновила кучу старых iPhone, в том числе iPhone 5s, вышедший почти 13 лет назад. Обновления не приносят новых функций, но направлено на повышение безопасности операционной системы и мелкие доработки.

УНИАН рассказывал, что выпущенный 15 лет назад iPhone 4 снова стал популярным. Из-за вирусных видео в TikTok и Instagram старый айфон стали воспринимать как модный ретро-гаджет.

