Apple представила новое поколение AirTag – что умеет самый доступный гаджет компании

Apple представила и сразу же начала продавать новое поколение геометок AirTag для поиска вещей. Если не брать в расчет зарядки и адаптеры – это самый доступный гаджет американского бренда.

Поисковый трекер отличается от предшественника обновленным чипом Ultra Wideband – его же компания использовала в смартфонах iPhone 17, благодаря чему функция точного поиска Precision Finding срабатывает с расстояния до 50% больше, чем раньше, и работает на Apple Watch Series 9 и выше.

Кроме того, внутри теперь стоит усиленный динамик (громкость выросла на 50%) и улучшенный Bluetooth-чип. Благодаря ему можно получать более точное месторасположение AirTag на большем расстоянии. Конструкция устройства осталась прежней.

Apple напомнила, что AirTag не хранит историю местоположений на самом устройстве, а связь внутри сети Find My защищена сквозным шифрованием. Также сохраняются меры против нежелательного трекинга, включая регулярную смену Bluetooth-идентификаторов.

AirTag 2 доступен по той же цене, что и первое поколение – 29 долларов (~1250 грн). Цена комплекта из четырех меток – 99 долларов (~4200 грн). В компании отметили, что новая модель совместима со всеми аксессуарами для AirTag предыдущего поколения.

2026 год обещает стать для Apple еще одним насыщенным годом: по данным СМИ, компания планирует анонсировать более 20 новых продуктов до конца года. При этом большая часть из перечисленного появится уже в первой половине года.

Также поступает информация, что Аpple планирует разделить релиз серии iPhone 18. Так, Pro-модели и складной iPhone выйдут по стандартному расписанию осенью 2026 года, а базовый iPhone 18 и Air 2 появятся только в начале 2027-го.

