Пять необычных способов повторно использовать старый Android-смартфон

Старый смартфон может стать камерой, консолью, роутером или навигационным устройством – все зависит от того, как его использовать.

За свою жизнь многие пользователи сменили уже не один смартфон. Обычно старые девайсы продают или оставляют пылиться в ящике, особенно если он слишком устарел, чтобы им пользоваться. Однако даже устаревший Android можно превратить в полезный гаджет для дома, работы и развлечений.

Портал HowToGeek собрал пять интересных способов использования старого Android-устройства.

1. Проекционный дисплей для велосипеда

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Один из самых популярных способов "перепрофилировать" старый Android – превратить его в навигационный дисплей для вело- или электровелосипеда. Телефон можно закрепить на руле и использовать для маршрутов, музыки и подкастов, не рискуя основным девайсом

При желании смартфон даже можно адаптировать под интерфейс, похожий на Android Auto.

2. Автоматический сервер резервного копирования

Старый Андроид можно превратить в мини-сервер для синхронизации данных. Например, с помощью приложений вроде Syncthing устройство способно автоматически дублировать файлы с основного смартфона.

По словам автора материала, это не полноценное облачное резервное копирование, но способ снизить риск потери данных при поломке или утере смартфона. Такой второй телефон становится локальным хранилищем для важных файлов.

3. Портативная игровая консоль

Старый телефон также можно превратить в портативную игровую консоль, подключив к нему телескопический геймпад. Это позволяет играть без разрядки основного устройства и без перегрузки батареи.

Например, контроллер Backbone Pro предлагает минимальную задержку при подключении и комфортное управление благодаря полноразмерным стикам и дополнительным кнопкам.

4. Wi-Fi-репитер для дома

Если в квартире или доме есть "мертвые зоны" без стабильного интернета, старый Android легко превращается в Wi-Fi-ретранслятор. В нужной зоне он может усиливать сигнал и расширять доступ к интернету там, где обычный роутер не справляется.

По сути, это бюджетная альтернатива mesh-системам или дополнительным роутерам.

5. Веб-камера высокого качества

Камеры даже старых смартфонов часто превосходят встроенные ноутбучные, что делает их отличным бюджетным решением для видеозвонков в Zoom или Google Meet.

Важно, что никаких дополнительных приложений или кабелей не требуется – все работает нативно через приложение "Связь с телефоном" (Phone Link).

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