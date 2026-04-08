Эксперты объяснили, почему нельзя просто оставить старый смартфон в ящике

Для многих любителей техники коллекционирование старых гаджетов – это почти предмет гордости, и у них часто накапливается целая подборка старых смартфонов. Другие просто оставляют старые телефоны "на всякий случай" или потому, что там может быть важная информация, которая когда-нибудь пригодятся.

Однако если у вас в ящике пылится старый смартфон, которым вы давно не пользовались, стоит понимать: он может представлять как физическую, так и цифровую опасность, пишет SlashGear.

Главная проблема старых смартфонов – литий-ионные аккумуляторы. Со временем они деградируют, теряют стабильность и становятся потенциально опасными. В редких случаях это может привести к перегреву телефона, самовозгоранию батареи, возгоранию или даже небольшому взрыву.

Даже если такие инциденты происходят нечасто, они все же зафиксированы в реальной практике. Известный техноблогер Арун Майни рассказывал, что во время рекордной жары, охватившей Великобританию летом 2022, в трех его старых смартфонах Samsung начали самопроизвольно вздуваться батареи.

Если вы все же храните старые смартфоны, их нужно держать в прохладном и сухом месте, периодически подзаряжать батарею примерно до 50% и не допускать полного разряда. Если в устройстве есть съемный аккумулятор, его лучше извлечь.

Также важно помнить, что выбрасывать литий-ионные аккумуляторы в обычный мусор нельзя – их нужно сдавать в специальные пункты переработки или магазины, принимающие электронику.

Помимо физических рисков есть и цифровые. В старых смартфонах остаются все ваши данные – фотографии, сообщения и информация из аккаунтов. Если вы не сделали сброс настроек, ваше устройство может хранить много личной информации, к которой не должны получить доступ посторонние.

Проблема усугубляется тем, что старые телефоны со временем перестают получать патчи безопасности. Из-за этого они становятся более уязвимыми к взлому и другим атакам. И даже если смартфон просто лежит выключенным, нельзя полностью исключить риск его кражи и последующего доступа к данным.

Поэтому эксперты рекомендуют периодически проверять старые устройства, устанавливать обновления, а если поддержка уже прекращена – переносить важные данные и выполнять полный сброс. Также лучше не подключать такие телефоны к домашнему Wi-Fi без необходимости, чтобы не создавать дополнительную точку риска.

В итоге старый смартфон – это не просто забытый гаджет в ящике, а потенциальный источник проблем. Если он больше не используется, безопаснее либо правильно его подготовить к хранению, либо утилизировать через официальные программы переработки.

