Apple готовит мощное обновление камер в iPhone 18 Pro: что ждет пользователей

Главной фишкой новых iPhone должна стать основная камера с переменной диафрагмой.

Apple готовит для Pro-моделей iPhone 18 одно из самых заметных камерных обновлений за последние годы – и, судя по утечкам, оно обойдется компании крайне дорого.

Как сообщает аналитик Минг-Чи-Куо, основная камера iPhone 18 Pro получит систему с переменной диафрагмой и "подвижной" оптикой, которая даст пользователям более гибкие настройки экспозиции и глубины резкости.

Такой механизм уже используется в отдельных Android-флагманах, но для iPhone это будет фактически дебют технологии.

Главный нюанс – стоимость. Производство нового 48-мегапиксельного модуля с переменной диафрагмой обойдется на 50% дороже, чем объектив с линзами 7P, используемый в настоящий момент в iPhone 17 Pro. Это заметный рост себестоимости, который обычно почти всегда отражается на цене устройства для пользователя.

Тем не менее, как утверждает источник, Apple может пойти против привычной стратегии и не перекладывать эти расходы на покупателей. Компания готова частично покрыть возросшие затраты, чтобы захватить максимальную долю рынка, пока Android-производители в панике пересматривают цены.

По информации 9to5Mac, Apple компенсирует рост затрат за счет повышения цен на версии iPhone 18 Pro с объемом памяти 512 ГБ и выше. Это означает, что базовые модели останутся относительно доступными (1099 и 1199 долларов), но более продвинутые вырастут в цене примерно на $100.

Презентация iPhone 18 Pro/Pro Max ожидается осенью 2026 года – вместе с ними должны показать и первый складной iPhone. А вот базовый iPhone 17, согласно утечкам, выйдет только весной 2027 года.

СМИ пишут, что Apple рассматривает возможность отказаться от MagSafe в будущих iPhone. Идея состоит в том, чтобы убрать встроенные магниты из-под крышки и вынудить людей покупать специальные фирменные чехлы.

