В сети показали все цвета нового iPhone 18 Pro: какой из них точно станет хитом

Для iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ожидается четыре цветовых варианта, включая новый Dark Cherry.

В сети появились подробные сведения о цветовой палитре iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии макетов, которые, как он утверждает, демонстрируют все цветовые решения для будущих флагманов Apple.

Смартфоны выйдут в четырех цветах: серебристом, черном, бледно-голубом и абсолютно новом для Apple винном оттенке, который в компании называют Dark Cherry. Он описывается как насыщенный темно-вишневый цвет с винными и бордовыми нотками.

Инсайдер пишет, что именно этот темно-вишневый цвет должен стать главной визуальной "фишкой" iPhone 18 Pro, аналогично тому, как ранее фирменным акцентом iPhone 17 Pro стал Cosmic Orange.

Помимо цветов, макеты Pro-версий подтверждают и другие утечки: Apple сохранит знакомый дизайн с массивным блоком камер и плоскими гранями, но фронтальная часть устройства станет другой. По данным инсайдеров, Dynamic Island уменьшится примерно на 35%.

Презентация iPhone 18 Pro/Pro Max ожидается осенью 2026 года – вместе с ними должны показать и первый складной iPhone.

Базовый iPhone 17, согласно утечкам, выйдет только весной 2027 года – вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2. Таким образом устройства классом ниже теперь придется ждать на полгода дольше.

