Каким будет iPhone 18 Pro: раскрыты все 12 нововведений главного смартфона осени

По информации Bloomberg, Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Ultra 9 сентября.

До сентябрьской презентации Apple остается меньше двух месяцев, и в сети продолжает появляться все больше подробностей о будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Несмотря на то, что смартфоны, судя по всему, сохранят дизайн предыдущего поколения, инсайдеры говорят сразу о 12 важных улучшениях – от нового процессора и экранов до крупного обновления камеры, пишет MacRumors.

1. Более компактная Dynamic Island

Ходят слухи, что Apple перенесет часть компонентов Face ID под дисплей. Благодаря этому вырез Dynamic Island станет меньше и освободит больше полезной площади дисплея.

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2. Новые LTPO+ дисплеи

Pro-модели сохранят дисплеи диагональю 6,3 и 6,9 дюйма, но перейдут на панели LTPO+. Новая технология должна повысить энергоэффективность и увеличить время автономной работы.

3. Основная камера с переменной диафрагмой

48-мегапиксельная камера Fusion впервые получит переменную диафрагму. Пользователи смогут регулировать количество света, попадающего на сенсор, что позволит лучше контролировать глубину резкости и адаптировать съемку под различные сценарии.

4. Процессор Apple A20 Pro

Флагманы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max первыми получат процессор A20 Pro, созданный по-передовому 2-нм техпроцессу TSMC. Ожидается заметный прирост производительности и более высокая энергоэффективность.

5. Новый модем Apple C2

iPhone Pro (2026) получит модем Apple C2 – третье поколение фирменных сотовых модемов компании. Он станет развитием чипов C1 и C1X и должен обеспечить более высокую скорость работы в сетях 5G и LTE, а также еще лучшее энергопотребление.

6. Спутниковый 5G

Благодаря модему C2 смартфоны, как сообщается, смогут подключаться к спутниковым сетям 5G, что позволит пользоваться интернетом даже при отсутствии покрытия мобильной сети или Wi-Fi.

7. Новый беспроводной чип Apple N2

После дебюта чипа N1 в iPhone 17 Apple готовит его преемника – N2. Он будет отвечать за работу Wi-Fi 7 , Bluetooth 6 и протокола Thread .

8. Новый цвет "Темная вишня"

Главным эксклюзивным цветом Pro-линейки станет Dark Cherry ("темная вишня"). Также ожидаются версии Light Blue, Dark Gray и Silver, а оттенки Cosmic Orange и Deep Blue, по слухам, исчезнут из линейки.

9. Обновленная кнопка управления камерой

По слухам, Apple собирается упростить кнопку Camera Control. Она лишится сенсорного управления и тактильной отдачи, сохранив только распознавание силы нажатия.

10. Новый Ceramic Shield на задней панели

Зона MagSafe на задней панели iPhone получит обновленное покрытие Ceramic Shield с более матовой и цельной отделкой вместо нынешнего двухцветного оформления.

11. Рекордный аккумулятор в iPhone 18 Pro Max

Согласно данным китайских регуляторов, iPhone 18 Pro Max в глобальной версии будет иметь батарею емкостью 5391 мАч, а в американской – 5567 мАч. Это почти на 10% больше, чем у iPhone 17 Pro Max.

12. Более толстый корпус iPhone 18 Pro Max

Увеличенная батарея приведет к тому, что iPhone 18 Pro Max станет самым толстым и тяжелым iPhone в истории. По слухам, его масса превысит 240 г, достигнув примерно 243 г.

По информации Bloomberg, Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Ultra 9 сентября. Старт продаж ожидается до конца месяца, тогда как обычный iPhone 18, iPhone 18e и новое поколение iPhone Air дебютируют только весной 2027 года.

Напомним, Apple накануне открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут протестировать новую систему за два месяца перед финальным выпуском.

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