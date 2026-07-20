Каким будет iPhone 18 Pro: раскрыты все 12 нововведений главного смартфона осени

До сентябрьской презентации Apple остается меньше двух месяцев, и в сети продолжает появляться все больше подробностей о будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
Несмотря на то, что смартфоны, судя по всему, сохранят дизайн предыдущего поколения, инсайдеры говорят сразу о 12 важных улучшениях – от нового процессора и экранов до крупного обновления камеры, пишет MacRumors.
1. Более компактная Dynamic Island
Ходят слухи, что Apple перенесет часть компонентов Face ID под дисплей. Благодаря этому вырез Dynamic Island станет меньше и освободит больше полезной площади дисплея.
2. Новые LTPO+ дисплеи
Pro-модели сохранят дисплеи диагональю 6,3 и 6,9 дюйма, но перейдут на панели LTPO+. Новая технология должна повысить энергоэффективность и увеличить время автономной работы.
3. Основная камера с переменной диафрагмой
48-мегапиксельная камера Fusion впервые получит переменную диафрагму. Пользователи смогут регулировать количество света, попадающего на сенсор, что позволит лучше контролировать глубину резкости и адаптировать съемку под различные сценарии.
4. Процессор Apple A20 Pro
Флагманы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max первыми получат процессор A20 Pro, созданный по-передовому 2-нм техпроцессу TSMC. Ожидается заметный прирост производительности и более высокая энергоэффективность.
5. Новый модем Apple C2
iPhone Pro (2026) получит модем Apple C2 – третье поколение фирменных сотовых модемов компании. Он станет развитием чипов C1 и C1X и должен обеспечить более высокую скорость работы в сетях 5G и LTE, а также еще лучшее энергопотребление.
6. Спутниковый 5G
Благодаря модему C2 смартфоны, как сообщается, смогут подключаться к спутниковым сетям 5G, что позволит пользоваться интернетом даже при отсутствии покрытия мобильной сети или Wi-Fi.
7. Новый беспроводной чип Apple N2
После дебюта чипа N1 в iPhone 17 Apple готовит его преемника – N2. Он будет отвечать за работу Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокола Thread.
8. Новый цвет "Темная вишня"
Главным эксклюзивным цветом Pro-линейки станет Dark Cherry ("темная вишня"). Также ожидаются версии Light Blue, Dark Gray и Silver, а оттенки Cosmic Orange и Deep Blue, по слухам, исчезнут из линейки.
9. Обновленная кнопка управления камерой
По слухам, Apple собирается упростить кнопку Camera Control. Она лишится сенсорного управления и тактильной отдачи, сохранив только распознавание силы нажатия.
10. Новый Ceramic Shield на задней панели
Зона MagSafe на задней панели iPhone получит обновленное покрытие Ceramic Shield с более матовой и цельной отделкой вместо нынешнего двухцветного оформления.
11. Рекордный аккумулятор в iPhone 18 Pro Max
Согласно данным китайских регуляторов, iPhone 18 Pro Max в глобальной версии будет иметь батарею емкостью 5391 мАч, а в американской – 5567 мАч. Это почти на 10% больше, чем у iPhone 17 Pro Max.
12. Более толстый корпус iPhone 18 Pro Max
Увеличенная батарея приведет к тому, что iPhone 18 Pro Max станет самым толстым и тяжелым iPhone в истории. По слухам, его масса превысит 240 г, достигнув примерно 243 г.
По информации Bloomberg, Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Ultra 9 сентября. Старт продаж ожидается до конца месяца, тогда как обычный iPhone 18, iPhone 18e и новое поколение iPhone Air дебютируют только весной 2027 года.
Напомним, Apple накануне открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут протестировать новую систему за два месяца перед финальным выпуском.