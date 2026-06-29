Известна дата презентации iPhone 18 Pro – о смартфонах уже почти все известно

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple готовит анонс iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первого складного iPhone.

Apple готовит главное событие осени 2026 года – презентацию новых iPhone, где помимо привычных смартфонов дебютирует айфон-раскладушка. Если верить свежей информации Марка Гурмана из Bloomberg, мероприятие состоится 9 сентября.

Предварительные заказы на iPhone 18 Pro/Pro Max и iPhone Ultra будут открыты 10 сентября, а в продаже новинки появятся до конца месяца. Отдельно подчеркивается, что базовую модель iPhone 18 в сентябре не покажут – она "переехала" на весну 2027 года вместе с iPhone Air 2.

Ранее появилась информация о том, что линейку iPhone 18 Pro ждет несколько крупных изменений:

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Одним из ключевых обновлений станет на новый 2-нм чипсет A20, который должен заметно повысить производительность и энергоэффективность.

iPhone 18 Pro может стать одним из самых заметных обновлений камеры в истории: переменная диафрагма, улучшенный телефото-объектив, ночная съемка и совершенно новое приложение "Камера".

Apple планирует уменьшить размер Dynamic Island, сделав вырез менее заметным и увеличив полезную площадь экрана. Как сообщается, длина "пилюли" уменьшится с нынешних ~20,7 мм до 13,5 мм.

Увеличенное время автономной работы. Главный смартфон в Pro-линейке получит батарею 5200 мАч и сможет превысить отметку в 40 часов автономности.

Все слухи и утечки указывают на то, что линейка iPhone Pro 18 будет включать в себя черный, серебристо-белый, светло-голубой и темно-вишневый оттенок. Последний заменит оранжевый, ставший визитной карточкой 17 Pro.

Интерес к линейке подогревает и возможный iPhone Ultra – первый складной смартфон от Apple. По слухам, цена будет стартовать с $2000, а за топовую версию попросят $2200. Новинке приписывают OLED-панель Samsung M14, систему охлаждения с испарительной камерой и экран практически без видимой складки.

Ранее инсайдеры раскрыли, что ждать на осенней презентации Apple. По слухам, компания готовит один из самых насыщенных релизных сезонов в своей истории.

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