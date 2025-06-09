Смарт-метка AirTag вышла весной 2021 года и с тех пор не получила ни одного обновления.

Компания Apple готовит сюрприз для любителей "яблочной" продукции. По информации Bloomberg, совсем скоро в продажу поступит новая версия всем полюбившегося гаджета.

Сообщается, что AirTag 2-го поколения практически готов, устройство готовили к запуску в течение последних нескольких месяцев. Но на WWDC 2025 смарт-метку не привезут – анонс состоится в формате пресс-релиза на сайте.

Кроме того, заявляет Bloomberg, AirTag 2 получит три новые функции:

UWB-процессор Apple U2, обеспечивающий в три раза большую дальность отслеживания по сравнению с текущим AirTag.

Интеграцию с Vision Pro.

Новая защита динамика, чтобы уменьшить количество случаев, когда AirTag используется для слежки.

Дизайн AirTag 2 останется прежним, подробностей о цене нет. Напомним, оригинальный AirTag, вышедший в апреле 2021 года, стоит $29 (~1200 грн) за одну штуку и $99 (~4100 грн) за набор из четырех.

Видео дня

Сегодня вечером Apple в рамках WWDC 2025 представит новую iOS и другие обновления своих операционных систем. iOS 19, которая превратится сразу в iOS 26, обещает стать самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется. По слухам, в новом поколении все модели предложат экраны с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – ультратонкая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus.

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