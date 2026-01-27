5 вирусных техно-'лайфхаков', которые на самом деле не работают

Реальные решения часто более скучны и сложны, и их не всегда можно уместить в 15-секундный ролик.

В соцсетях регулярно появляются "гениальные" тех-лайфхаки, обещающие за пару минут решить проблемы со смартфонами, компьютерами и другой электроникой. Такие видео собирают миллионы просмотров, потому что выглядят убедительно и очень просто.

Эксперты предупреждают: реальные решения часто более скучны и сложны, и их не всегда можно уместить в 15-секундный ролик. Портал BGR выделил несколько популярных примеров, которые на практике не работают.

1. Зубная паста не чинит трещины на экране смартфона

В интернете давно гуляет совет натирать треснувший экран смартфона зубной пастой – якобы она заполняет царапины и делает стекло "как новое". На деле это миф.

Современные дисплеи смартфонов состоят из нескольких сложных слоев – стекла, сенсоров и защитных покрытий. Зубная паста не может восстановить трещину, а максимум – временно замаскировать мелкие царапины за счет грязи и абразивов в составе. К тому же, такие эксперименты часто стирают защитное олеофобное покрытие, из-за чего экран быстрее пачкается и хуже реагирует на касания.

2. Рис не спасает телефон после попадания воды

Если смартфон упал в воду, многие сразу кладут его в емкость с рисом, надеясь, что он вытянет влагу. Частично это правда – рис может впитать влагу с поверхности. Однако вода, которая уже попала внутрь корпуса, под микросхемы и контакты, таким способом не удаляется. К тому же зерна и рисовая пыль могут забиться в разъёмы и динамики.

В итоге устройство либо продолжает окисляться внутри, либо получает новые проблемы. Гораздо надежнее сразу выключить телефон и обратиться в сервис.

3. Оперативную память невозможно "скачать"

Один из самых старых интернет-мемов – обещание "скачать больше RAM" для ускорения телефона или ноутбука, На самом деле оперативная память – это физический компонент, установленный в устройстве. Ни одно приложение не способно увеличить ее объем.

Все, что предлагают такие сайты и программы – это либо шутка, либо потенциально опасное ПО, которое может замедлить устройство или украсть данные.

4. Универсального кода для разблокировки телефона не существует

В сети часто появляются видео с "секретными кодами", которые якобы позволяют снять пароль с любого смартфона. В реальности современные устройства надежно защищены, и таких универсальных кодов банально не существует.

Некоторые комбинации действительно открывают сервисные меню или показывают техническую информацию, но к разблокировке они не имеют отношения. Более того, неправильные действия могут привести к сбросу настроек и потере всех данных.

5. Режим инкогнито не делает билеты и отели дешевле

Бытует мнение, что если искать билеты или отели в режиме "инкогнито", они будут дешевле. На самом деле алгоритмы ценообразования зависят от наличия, спроса и стратегии рынка, а не от вашей истории просмотров.

Инкогнито лишь очищает куки и автозаполнение, но не влияет на реальные цены.

