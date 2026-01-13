Как безопасно очистить разъем зарядки вашего iPhone, не повредив контакты

Поскольку внутренняя часть порта содержит крошечные контакты, к очистке нужно подходить осторожно и без резких движений.

Если ваш iPhone или iPad перестал нормально заряжаться, возможно, причина в засорившемся порте зарядки. В него со временем забивается пыль, ворсинки и грязь, что ухудшает контакт.

Поскольку внутренняя часть порта содержит крошечные контакты, к очистке нужно подходить осторожно и без резких движений. Эксперты Slashgear рассказали, как правильно очистить порт для зарядки iPhone – без риска его сломать.

Что понадобится для очистки

Чтобы почистить порт, подготовьте:

Деревянную зубочистку или любой другое средство с мягким наконечником, которое есть дома. Она достаточно тонкая, чтобы попасть в узкий порт, и не проводит электричество, что снижает риск повреждения контактов.

Салфетку или бумажное полотенце – чтобы вытирать накопившуюся грязь с инструмента во время чистки

Лупа или фонарик – чтобы лучше видеть содержимое порта

Ни в коем случае не используйте металлические предметы или сильную струю воздуха – это может повредить контакты или занести влагу внутрь устройства.

Как почистить разъем зарядки iPhone

Перед началом процедуры полностью выключите iPhone. Это снижает риск короткого замыкания.

Затем аккуратно вставьте зубочистку в разъем и делайте мягкие движения вперед-назад, держа кончик подальше от верхней или нижней сторон (где расположены контакты разъема). Когда на зубочистке накопится грязь, аккуратно вытрите кончик салфеткой или бумажным полотенцем.

После очистки аккуратно встряхните устройство так, чтобы остающиеся крошки упали наружу, затем включите телефон и попробуйте снова подключить кабель – часто этого уже достаточно, чтобы восстановить стабильную зарядку

Если после нескольких попыток зарядка все еще не работает, возможно, стоит обратиться в авторизованный сервис для профессиональной очистки.

