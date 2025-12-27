Развенчаны 3 распространенных мифа о портах HDMI

Многие потерянные кадры в играх или урезанное качество 4K HDR связаны не с телевизором или консолью, а неправильным HDMI-подключением.

Современные телевизоры и консоли все чаще оснащаются несколькими HDMI-портами, но не все пользователи знают, какие из них действительно важны для качества изображения и звука.

Эксперты разобрали самые распространенные мифы о портах HDMI, которые могут мешать вам получить максимум от техники.

Миф 1: все HDMI-порты на телевизоре одинаковы

Поскольку все порты HDMI на вашем телевизоре выглядят одинаково, естественно предположить, что и работают они одинаково. но это далеко не так. Найденные на задней панели телевизора разъемы могут поддерживать разные версии стандарта HDMI, с разной пропускной способностью и набором функций.

Например, HDMI 2.0 обычно способен передавать видео в 4K с частотой до 60 Герц, что считалось стандартом раньше. Тем не менее современные HDMI 2.1 поддерживают 4K при 120 Гц, 8K, а также игровые функции вроде VRR и ALLM.

Почему это важно? Если вы подключите свою PlayStation 5 к порту HDMI 2.0, консоль будет работать нормально, однако вы будете ограничены максимум 60 FPS. Переключитесь на порт HDMI 2.1, и внезапно вы получите 120 FPS в поддерживаемых играх и уменьшенную задержку ввода.

Миф 2. Порт ARC/eARC нужен только для аудио

Многие думают, что разъем с меткой ARC/eARC используется исключительно для аудиооборудования и ни для чего другого. На самом деле это не так.

Технология ARC была разработана для решения простой проблемы передачи звука с телевизора на саундбар или AV-ресивер по тому же HDMI‑кабелю, который уже используется для видео. Это особенно удобно, если вы смотрите контент прямо из приложений телевизора – например, Netflix, YouTube или Prime Video. Порт eARC расширяет эту возможность, поддерживая более высокие битрейты и современные форматы звука, такие как Dolby Atmos или DTS:X, с минимальной компрессией

Многие пользователи не осознают, что порт eARC также часто одновременно является HDMI 2.1‑портом, что делает его одним из самых функциональных и "мощных" разъемов на телевизоре.

Миф 3. HDMI-порты не изнашиваются и не выходят из строя

HDMI-порты действительно могут выходить из строя со временем. Эти порты припаяны непосредственно к материнской плате телевизора, и многократное подключение и отключение создает физическое напряжение в местах пайки.

В конечном итоге соединения могут треснуть или ослабнуть, что приводит к периодической потере сигнала, мерцанию на экране или даже полному отсутствию сигнала, несмотря на то что устройства подключены правильно.

Кроме того, сами контакты внутри HDMI-портов довольно хрупкие. Неровное подключение кабеля, пыль или удары по кабелям могут ускорить износ, а ремонт HDMI‑разъ–ма – сложная и дорогая процедура, влекущая замену целого компонента. Поэтому важнее аккуратно работать с кабелями и избегать частого механического воздействия.

