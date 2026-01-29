Создатели ChatGPT работают над собственной социальной сетью без ботов

OpenAI рассматривает возможность использования технологий вроде Face ID для подтверждения "человечности" каждого пользователя.

Американская компания OpenAI, известная своим ИИ чат-ботом ChatGPT, разрабатывает собственную социальную сеть с биометрической проверкой пользователей, где вообще не будет ботов.

Издание Forbes рассказало, что одним из ключевых элементов новой соцсети должна стать биометрическая верификация пользователей через Face ID на iPhone либо Orb – фирменные сканеры глаз, которые создает другой стартап Сэма Альтмана. Это должно гарантировать, что каждый аккаунт ведет реальный человек.

В настоящий момент проект находится на ранней стадии без точных сроков, а одной из главных его фишек, по данным источника, должны стать инструменты для создания контента с помощью ИИ, например, возможность генерировать видео, как в приложении Sora.

Если OpenAI все же запустит такую платформу, ей предстоит конкурировать с крупнейшими гигантами соцсетей, такими как X, Instagram и TikTok, которые уже занимают лидирующие позиции на рынке и имеют миллионы активных пользователей. Тем не менее, присутствие на ней только реальных людей может стать сильным конкурентным преимуществом.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман ранее неоднократно критиковал современные соцсети за нашествие ботов, работающих на базе больших языковых моделей. В то же время критики и пользователи в комментариях отметили, что это и его вина, и именно ChatGPT сделал засилье ботов в интернете возможным.

В начале января OpenAI объявил о появлении в ChatGPT встроенной рекламы прямо внутри диалога с чат-ботом. Чтобы отключить ее, потребуется подписка ChatGPT Plus, Pro или Enterprisе.

Меж тем аналитики прогнозируют, что OpenAI может оказаться на грани банкротства уже к середине 2027 года. Только за прошлый год расходы создателей ChatGPT достигли около 8 млрд долларов, а пользователи бесплатных версии скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

