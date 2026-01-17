ChatGPT начнет показывать рекламу прямо внутри диалога с чат-ботом

Чтобы отключить рекламу, понадобится платная подписка.

OpenAI официально объявила, что в ChatGPT скоро появится встроенная реклама. Компания запускает тестирование рекламных блоков прямиком внутри диалогов с чат-ботом, пишет WIRED.

Формально это подается как "полезные рекомендации". Так, на просьбу подсказать кулинарный рецепт ChatGPT скинет опции доставки продуктов на дом, а на вопросы о другой стране даст ссылку на сервис бронирования отелей. Такие объявления будет появляться внизу ответа и имеют четкую маркировку.

Чтобы отключить рекламу, потребуется подписка ChatGPT Plus, Pro или Enterprise. Также реклама не будет показываться для пользователей младше 18 лет и в разговорах на деликатные темы, такими как здоровье, психология или политика.

Компания подчеркивает, что рекламодатели не получат доступ к разговорам пользователей и не смогут влиять на показ объявлений.

Тестирование рекламы начнется в ближайшие недели и пока только для США, а позже – во всех странах, где доступен сервис, включая Украину.

OpenAI объявила о появлении рекламы в ChatGPT еще в 2024 году. При этом сооснователь компании Сэм Альтман говорил, что сочетание искусственного интеллекта и рекламы может вызвать этические вопросы и снизить доверие пользователей.

Ранее в этом месяце в ChatGPT появился режим для медицинских консультаций. Пользователи могут подключить к чат-боту медицинские карты и приложения для здоровья вроде Apple Health или MyFitness.

