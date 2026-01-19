Разработчики ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года

Только в 2025 году расходы компании достигли около 8 млрд долларов.

Аналитики прогнозируют, что компания-разработчик ChatGPT, OpenAI, может оказаться на грани банкротства уже к середине 2027 года, если ей не удастся существенно увеличить доходы или привлечь новые инвестиции.

NYT пишет, что в 2025 году расходы компании составили около 8 миллиардов долларов, а к 2028-му этот показатель может вырасти до 40 миллиардов. При этом у OpenAI по-прежнему нет работающей бизнес-модели. Предполагается, что компания выйдет в плюс только к 2030 году.

Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить. У крупных игроков, таких как Google, Meta или Microsoft, есть другие стабильные денежные потоки, позволяющий финансировать ИИ-разработки. У OpenAI такого запаса нет.

В перспективе положение OpenAI может улучшиться, если ИИ-агенты станут неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей и перестанут легко заменяться аналогами. Однако главный вопрос остается открытым: хватит ли разработчикам ChatGPT ресурсов, чтобы дожить до этого этапа.

В качестве возможного сценария аналитик NYT допускает, что после исчерпания денежных резервов OpenAI может быть поглощена одним из технологических гигантов, например, Microsoft или Amazon. При этом он считает, что даже такой исход не станет катастрофой для всей отрасли искусственного интеллекта.

"Крах OpenAI не будет означать провал ИИ. Это будет лишь конец самой распиаренной компании, строившей его", – говорится в публикации.

Пару дней назад OpenAI официально объявила, что в ChatGPT появится встроенная реклама. Чтобы отключить ее, потребуется подписка ChatGPT Plus, Pro или Enterpris.

Ранее в этом месяце в ChatGPT появился новый режим для медицинских консультаций. Пользователи могут подключить к чат-боту медицинские карты и приложения для здоровья вроде Apple Health или MyFitness.

