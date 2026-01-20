Что-то неожиданное происходит с ответами ChatGPT, когда вы обращаетесь к нему грубо

Исследователи выяснили: манера общения с ИИ влияет на точность и релевантность ее ответов.

Новый анализ поведения ChatGPT (модель 4o) показал неожиданную закономерность: чем грубее формулировка запроса пользователем, тем точнее ответы он получает. Об этом пишет портал Futurism.

Ученые из Университета Пенсильвании создали набор из 50 вопросов на разные темы, каждый из которых переписали в 5 вариантах: от "очень вежливого" до "очень грубого".

Примеры грубых запросов включали фразы вроде "Эй, разберись с этим", в то время как вежливые формулировки начинались с "Пожалуйста, помоги…".

На серии из 50 вопросов с выбором ответа грубые запросы дали среднюю точность 84,8% Уровень точности вежливых запросов достигал около 80%, тогда как самых "вежливых" – 75,8%. Даже разница в четыре процентных пункта, по словам исследователей, статистически значима.

Ученые объясняют это особенностями языковых моделей: они способны "ощущать" тон и намерения пользователя, что отражается на точности и полноте ответа. По сути, ChatGPT работает эффективнее, когда чувствует жесткую директиву, а не просьбу.

"Даже незначительное изменение формулировки способно существенно повлиять на результат", – отметил профессор Пенсильванского университета Ахил Кумар.

При этом авторы исследования предупреждают, что у такой "эффективной грубости" есть обратная сторона. Привычка говорить с машинами агрессивно может постепенно перенестись на общение с людьми, нормализуя грубость и снижая культуру диалога. Ученые опасаются, что "грубое общение" с ИИ со временем сделает цифровую среду менее дружелюбной и инклюзивной.

Аналитики прогнозируют, что OpenAI может оказаться на грани банкротства уже к середине 2027 года. Только за прошлый год расходы авторов ChatGPT достигли около 8 млрд долларов, а пользователи бесплатных версии скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Пару дней назад OpenAI объявила, что в ChatGPT скоро появится встроенная реклама прямо внутри диалога с чат-ботом. Чтобы отключить ее, потребуется подписка ChatGPT Plus, Pro или Enterprisе.

