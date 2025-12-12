Главная фишка в том, что он на лету создает мини-приложения под задачи пользователя на основе открытых вкладок и просьб в чате.

Google объявила о запуске экспериментального ИИ-браузера Disco, который, по словам компании, "переосмысливает серфинг в интернете". Главная особенность приложения – вместо привычных вкладок в нем предлагаются пользовательские проекты с Gemini.

Нейросеть может самостоятельно выходить в интернет и искать информацию, а также создать интерактивные веб-приложения под задачи пользователя на основе открытых вкладок и просьб в чате – эта функция получила название GenTabs.

Например, если вы планируете путешествие, можно сгенерировать карту с точками интереса, бронью отелей и так далее. Для этого не нужно писать код – достаточно описать свои пожелания на естественном языке.

Система функционирует как полноценный диалог между пользователем и браузером: не нужно бесконечно уточнять запросы – достаточно открывать новые вкладки, чтобы расширить контекст и помочь ИИ лучше понимать задачу. При этом все сгенерированные элементы сохраняют ссылки на исходные источники, что позволяет проверить информацию.

На данный момент доступ к Disco и GenTabs можно получить через список ожидания – запись уже открыта, но пока только для пользователей macOS.

В компании отдельно отмечают, что Disco не создавался как замена Chrome – это экспериментальная разработка, призванная протестировать новые идеи.

Статистика за 2025 год показывает, что доля Google Chrome на рынке браузеров увеличилась до 78%. Это максимальный показатель популярности Chrome за всю историю. Для сравнения, Microsoft Edge, который находится на 2-м месте, пользуется всего 10%.

УНИАН рассказывал, как вернуть uBlock и другие блокировщики рекламы в Chrome. Возможно, некоторые из ваших любимых расширений уже завтра перестанут работать.

