Сначала он будет доступен только для пользователей MacOS.

OpenAI выпускает генеративный веб-браузер на базе искусственного интеллекта. Это означает, что компания решила сделать шаг в расширение за пределы своей платформы чат-ботов ChatGPT, пишет cnet.com. Браузер интегрирует возможности ChatGPT непосредственно в процесс просмотра веб-страниц. Разработчики говорят, что хотели сделать просмотр веб-страниц более интерактивным и похожим на общение с чат-ботом.

Во вторник, 21 октября, OpenAI выложил загадочный тизер в сети X, где показали ряд вкладок браузера. В описании прямой трансляции на YouTube говорится о том, что генеральный директор Сэм Альтман презентует браузер под названием ChatGPT Atlas. Сначала он будет доступен для пользователей MacOS во всем мире. Поддержка операционных систем Windows, iOS и Android "появится в ближайшее время".

Альтман опубликовал на X сообщение, в котором отметил, что на мероприятии будет представлен "новый продукт, которым я очень взволнован".

Издание пишет, что запуск нового продукта происходит на фоне растущей конкуренции среди технологических компаний за более глубокое встраивание помощников на основе искусственного интеллекта в повседневные инструменты. Например, Google уже интегрировал Gemini в свой браузер Chrome, чтобы добавить искусственный интеллект к онлайн-просмотру. А в начале года Perplexity запустила Comet, веб-браузер на базе Chromium на базе искусственного интеллекта.

Напомним, что ранее в OpenAI анонсировали необычное обновление ChatGPT. Как сообщил Сэм Альтман, там должен появится контент для взрослых. Директор OpenAI рассказал, что в декабре компания планирует открыть доступ к эротическому контенту и "ролевым сценариям" для совершеннолетних пользователей, которые подтвердят свой возраст.

