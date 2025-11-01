Chrome продолжает набирать обороты, тогда как конкуренты теряют позиции.

По состоянию на 1 ноября 2025 года доля Google Chrome достигла 78,22% на рынке десктопных браузеров, за месяц рост составил 5%, следует из отчета Statcounter. Это максимальный показатель популярности Chrome за всю историю. Для сравнения: в ноябре 2024 года он занимал 66,3% рынка.

По мере того как Chrome продолжает наращивать свою долю рынка, другие конкуренты теряют позиции. Microsoft Edge находится на 2-м месте, но с внушительным отставанием. После небольшого прогресса в этом году его доля сократилась с 10,37% до 8,65%.

Что же касается Safari, Firefox и Opera – они довольствуются скромными 4,61%, 3,86% и 1,99% соответственно.

В мобильном сегменте также лидирует Chrome (68,75%). У этой версии Safari дела обстоят куда лучше, чем у десктопной – она занимает одну пятую рынка браузеров для смартфонов и планшетов (21,62%). Третье место у Samsung Internet, который стал основным для 3,5% пользователей.

Ранее специалисты PCWorld проверили скорость шести главных браузеров для ПК – и определили самый быстрый. Chrome, ожидаемо, на первом месте, правда тесты выявили у него один весомый недостаток.

УНИАН рассказывал, как вернуть uBlock и другие блокировщики рекламы в Chrome. Возможно, некоторые из ваших любимых расширений уже завтра перестанут работать.

