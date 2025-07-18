Почему Ublock Origin больше не доступен в Chrome, и как его вернуть / фото The Verge

Google продолжает процесс перехода на новую платформу для расширений Manifest v3. В связи с этим все аддоны, работающие на Manifest v2, включая uBlock Origin, AdGuard и другие блокировщики рекламы, перестают работать в новой версии браузера.

Это изменение затрагивает всех пользователей Chrome – и если расширения на базе Manifest V2 у вас работают, как прежде, то это лишь вопрос времени. Согласно отзывам в сети, с начала июля у многих пользователей перестал поддерживаться uBlock Origin – и без возможности включить его обратно.

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Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут

Однако есть и хорошая новость, которая заключается в том, что uBlock Origin и другие блокировщики рекламы на базе V2 можно легко вернуть. Для этого потребуется лишь внести некоторые изменения в настройках Windows.

uBlock Origin перестал работать - что делать

  • Откройте редактор реестра (нажмите клавиши Win+R, введите regedit и нажмите Enter.)

Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут
  • Перейдите в раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome/.

  • Если такого раздела у вас нет, то его нужно создать. Щелкните правой кнопкой по Policies и создайте раздел Google, а в нем раздел Chrome. 

Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут
Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут
  • В разделе Chrome создайте 32-битный параметр DWORD, и назовите его: ExtensionManifestV2Availability.

Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут
Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут
  • Нажмите дважды на только что созданный параметр и установите значение "2".

Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут
  • Запустите Chrome или перезапустите браузер, если он был открыт. Теперь все расширения Manifest V2, включая uBlock Origin, должны снова работать. 

Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут

Google планирует окончательно прекратить поддержку расширений на основе Manifest V2 до конца 2025 года. В результате uBlock Origin и другие подобные расширения перестанут функционировать, и восстановить их работу уже не получится.

Пользователям останется либо перейти на упрощенные версии (uBlock Origin Lite), которые работают на Manifest v3, но заметно хуже справляется с блокировкой нежелательного трафика, либо рассмотреть переход на другой веб-браузер, например Firefox. Mozilla подтвердила, что их браузер сохранит совместимость с Manifest V2.

Актуальная статистика показывает, что Chrome остается безоговорочным лидером среди пользователей с долей 65%. Несмотря на то, что решение Microsoft является браузером по умолчанию в Windows 10 и 11.

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