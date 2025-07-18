Как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome: дело на пару минут

Возможно, некоторые из ваших любимых расширений уже завтра перестанут работать.

Google продолжает процесс перехода на новую платформу для расширений Manifest v3. В связи с этим все аддоны, работающие на Manifest v2, включая uBlock Origin, AdGuard и другие блокировщики рекламы, перестают работать в новой версии браузера.

Это изменение затрагивает всех пользователей Chrome – и если расширения на базе Manifest V2 у вас работают, как прежде, то это лишь вопрос времени. Согласно отзывам в сети, с начала июля у многих пользователей перестал поддерживаться uBlock Origin – и без возможности включить его обратно.

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Однако есть и хорошая новость, которая заключается в том, что uBlock Origin и другие блокировщики рекламы на базе V2 можно легко вернуть. Для этого потребуется лишь внести некоторые изменения в настройках Windows.

uBlock Origin перестал работать - что делать

Откройте редактор реестра (нажмите клавиши Win+R, введите regedit и нажмите Enter.)

Перейдите в раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome/.

Если такого раздела у вас нет, то его нужно создать. Щелкните правой кнопкой по Policies и создайте раздел Google, а в нем раздел Chrome.

В разделе Chrome создайте 32-битный параметр DWORD, и назовите его: ExtensionManifestV2Availability.

Нажмите дважды на только что созданный параметр и установите значение "2".

Запустите Chrome или перезапустите браузер, если он был открыт. Теперь все расширения Manifest V2, включая uBlock Origin, должны снова работать.

Google планирует окончательно прекратить поддержку расширений на основе Manifest V2 до конца 2025 года. В результате uBlock Origin и другие подобные расширения перестанут функционировать, и восстановить их работу уже не получится.

Пользователям останется либо перейти на упрощенные версии (uBlock Origin Lite), которые работают на Manifest v3, но заметно хуже справляется с блокировкой нежелательного трафика, либо рассмотреть переход на другой веб-браузер, например Firefox. Mozilla подтвердила, что их браузер сохранит совместимость с Manifest V2.

Актуальная статистика показывает, что Chrome остается безоговорочным лидером среди пользователей с долей 65%. Несмотря на то, что решение Microsoft является браузером по умолчанию в Windows 10 и 11.

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