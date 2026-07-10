Для одной из категорий военнослужащих будут дополнительные выплаты: о ком идет речь

Выплату смогут получить также полицейские и сотрудники службы гражданской защиты, которые находились в плену.

Кабинет министров Украины расширил возможность получения выплат в размере 50 тысяч гривен в месяц для военнослужащих, которые после освобождения из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отметив, что выплату смогут получить также полицейские и сотрудники службы гражданской защиты, находившиеся в российском плену.

"Это защитники и защитницы, которым требуется стационарное лечение сроком более 30 дней из-за заболевания, ранения, контузии или увечья", – пояснила она.

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Свириденко подчеркнула, что задача государства – "обеспечить достойную жизнь всем защитникам и защитницам, пережившим бесчеловечные условия российского плена".

Обмены пленными

Как сообщал УНИАН, 26 июня в рамках очередного обмена из российского плена в Украину были возвращены 160 военнослужащих. Все они находились в плену еще с 2022 года.

Среди освобожденных – военнослужащие Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и пограничники. Они защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

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