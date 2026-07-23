Без ТЦК: в Украине изменили порядок призыва добровольцев

Новые контракты, в частности, будут предусматривать четкие сроки службы.

В Украине ввели новый порядок добровольного призыва на военную службу. Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Согласно новому регламенту, для добровольного призыва теперь не нужно обращаться к сотрудникам ТЦК и СП. Вместо этого командиры воинских частей могут самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК. После выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован как минимум в течение 5 дней. Отмечается, что призыв будет происходить следующим образом:

Необходимо выбрать вакансию и пройти собеседование;

Затем получить положительное решение от воинской части;

После чего подать заявление командиру о желании проходить службу;

Получить направление на ВЛК;

Пройти военно-медицинскую комиссию;

Прибыть в воинскую часть для оформления на службу;

При необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.

"Новый механизм в настоящее время действует для добровольцев, призываемых по мобилизации. Для поступления на военную службу по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления", - подчеркнули в пресс-службе ТЦК.

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Также там сообщили, что в рамках первого этапа трансформации действующие военнослужащие, а также гражданские лица получили возможность заключить новые контракты. В частности, действующие военнослужащие могут подписать пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракт. И для этого не нужно ждать окончания предыдущего контракта. Поскольку сразу после подписания нового действие предыдущего заканчивается. А новый контракт вступает в силу в день заключения. Среди преимуществ нового контракта называются:

четко определенный срок службы - 14 или 24 месяца - это зависит от должности;

гарантированное увольнение по истечении срока контракта независимо от действия военного положения;

отсрочка от повторного призыва после увольнения;

денежное обеспечение, боевые выплаты и другие социальные гарантии.

"Новые мотивационные контракты предоставляют военнослужащим понятные условия прохождения службы и четко определенные сроки ее завершения", - добавили в пресс-службе ТЦК.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, в каких областях Украины сложнейшая и лучшая ситуация с мобилизацией. По его словам, есть два "позитивных региона" в этом вопросе - Кировоградская и Хмельницкая области.

Также Лубинец раскрыл масштабы коррупции в украинских ТЦК и СП. В частности, он отметил, что в настоящее время за выход из автобуса ТЦК мобилизованный должен заплатить 10 тысяч долларов взятки. А если его доставили в военкомат, то эта сумма удваивается.

Кроме того, Лубинец ранее сообщал о том, что 90% случаев мобилизации в Украине происходят с нарушением законодательства. Это заявление уже поставил под сомнение экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов. Он признал, что мобилизация в некоторых случаях происходит с нарушением правил, однако в основном по вине самих граждан.

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