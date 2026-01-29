Почему вас могут попросить уйти из пункта несокрушимости: в ГСЧС назвали причину

В первую неделю энергетического коллапса люди были раздражены и агрессивно настроены.

Единственное условие, при котором людей могут попросить выйти из пунктов несокрушимости, - это воздушная тревога. Об этом во время брифинга сказал Александр Хорунжий, спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Киеве функционирует 1 тысяча 344 пункта несокрушимости. Большинство этих пунктов являются стационарными, которые обеспечивают местные органы власти", - отметил он.

Хорунжий добавил, что на базе пожарно-спасательных частей функционирует 24 пункта несокрушимости, а также работает 104 пункта оказания помощи или мобильные пункты несокрушимости на 70 локациях.

Видео дня

"Именно мобильные пункты оказания помощи пользуются наибольшей популярностью у населения. И в них уже примерно 120 тысяч человек получили помощь", - сказал спикер и добавил, что в этих пунктах можно погреться, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и получить психологическую помощь.

Он также отметил, что каждый пункт фактически автономен, имеет генератор, там дежурят спасатели, и это происходит круглосуточно.

"Единственное условие, при котором мы можем попросить людей выйти из мобильных пунктов несокрушимости, пунктов оказания помощи, - это воздушная тревога... Мы обычно людей обязательно предупреждаем", - сказал Хорунжий и добавил, что людей просят пройти в укрытие.

Психологическая помощь

Кроме того, Анастасия Кучинская, руководитель психологической службы ГСЧС Украины, отметила, что количество привлеченных психологов зависит от количества людей в определенных пунктах и их эмоционального состояния.

"В первую неделю энергетического коллапса люди были раздражены, агрессивно настроены. Потому что они не понимали, что происходит, когда будет свет и отопление", - сказала она.

По словам Кучинской, на данный момент уже более 28 тысяч человек обратились к психологам в пунктах несокрушимости.

Ситуация с отоплением в Киеве

Как сообщал УНИАН, после российских ударов самая тяжелая ситуация с отоплением в Киеве остается в жилом массиве Троещина.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, высказал мнение, что район можно переключить на питание от когенерационных установок в течение трех месяцев, но полностью заменить теплоснабжение с большой ТЭЦ они не могут.

Вас также могут заинтересовать новости: