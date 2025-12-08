Приложение "Резерв+" уже скачало шесть миллионов пользователей.

Украинцы уплатили штрафов за нарушение воинского учета на сумму в 1 миллиард гривень. Эти средства уже направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой во время Digital Defence Forum.

По его словам, сегодня в "Резерв+" зарегистрировано 6 миллионов пользователей. Он отметил, что это создает значительную базу для дальнейшей цифровизации оборонных услуг.

"3 миллиона ежемесячно посещает это приложение. Это огромный процент пользования даже по сравнению с "Дией". К сожалению, мы получили в бюджет 1 миллиард гривень уплаченных штрафов за нарушение учета военнообязанного и все эти средства уже пошли на войну, на оборонный бюджет", - сказал он.

Берестовой также отметил, что ежегодно ТЦК фиксируют около 4,2 млн офлайн-посещений, которые не связаны с мобилизацией. По его словам, граждане приходят стать на учет, уточнить данные или получить документы. Ежегодно примерно 200 тысяч человек оформляют различные учетные документы.

По состоянию на начало октября с начала года было открыто более 47 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. Так, в среднем, ежемесячно ТЦК открывают по 4,5 тыс. новых производств. Наибольшее количество открытых производств за этот год было зафиксировано в Киеве.

Ранее юрист Юрий Танасийчук сообщил, что хотя нарушение правил воинского учета или несвоевременное прохождение военно-врачебной комиссии влечет за собой штраф, его уплата не освобождает от обязанности выполнить требования законодательства.

По словам юриста, после уплаты штрафа, если повторно будет совершено нарушение правил воинского учета или прохождения ВВК, сумма штрафа возрастает. Новый штраф может быть наложен снова и также должен быть оплачен.

