Владелица Fondy Вагоровская срочно продает подсанкционный бизнес, пока её мужу грозит экстрадиция, – СМИ

Украина готовит экстрадицию бизнесмена Владимира Вагоровского. Между тем его жена Валерия Вагоровская, владелица санкционированной в Украине платежной системы Fondy, пытается продать бизнес из-за интереса со стороны компетентных органов Великобритании. Об этом говорится в публикации издания KP.ua.

Напомним, Вагоровского, бывшего управляющего торговой сетью "Амстор", в Украине подозревают в мошенничестве и террористической деятельности из-за связей с так называемой "ДНР". "Амстор" принадлежал украинским и международным инвесторам. В начале 2015 года Вагоровский захватил сеть и, как сообщали СМИ, сбежал из Украины в Европу.

В 2014 году жена Вагоровского Валерия Вагоровская создала в Киеве платежную систему Fondy. Владельцем бренда является австрийская компания V & A Holding GmbH, 95% доли принадлежат Вагоровской. В Украине бренд Fondy представляло ООО "Финансовая компания "Элаенс"". В апреле 2024 года Нацбанк исключил компанию из реестра платежных систем.

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Основанием послужила работа Fondy на временно оккупированных территориях Украины. По версии СБУ, владелица Fondy была связана с платежной системой "Единый кошелек W1", которая работала в России и так называемой "ДНР". Fondy также подозревали в уклонении от уплаты налогов.

После блокировки бизнеса в Украине Вагоровская перенесла его в Европу, создав разветвленную сеть компаний. Пять в Великобритании: FONDY LTD; FONDY GROUP LTD; Fintech Global Software Ltd; FYNEX.AI LIMITED; FIX IDEA LTD. В Австрии зарегистрирована V & A Holding GmbH. В Ирландии – Fondy Payments Limited. В Эстонии – Payment Systems OÜ. Еще три на Кипре – Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd и Faidria Investments Limited.

"Некоторые из этих компаний уже привлекли к себе внимание финансовых органов, поэтому то, что не удалось сделать в Украине с Fondy (ООО "ФК "Элаенс") – заработать и быстро "сбыть" проблемный актив – Вагоровская пытается сделать в Великобритании", – пишет KP.ua.

По имеющейся информации, владелица "перебрасывала" акции между компаниями, а 16 февраля 2026 года австрийская V & A Holding GmbH вложила в британскую FONDY GROUP LTD 274 199 фунтов стерлингов. Это произошло непосредственно перед датой вступления в силу или открытием производства по делу о неплатежеспособности V & A Holding GmbH.

"Сочетание постоянных убытков и повторных увеличений капитала вызывает серьезные вопросы относительно источников финансирования. Все эти факты – передача акций от одной компании другой, перетекание денежных средств – могут указывать на отмывание средств", – говорится в материале.

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