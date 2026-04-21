В Киеве будет звучать голосовое сообщение о минуте молчания: где его можно услышать

Уже работает более 400 точек оповещения.

В Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители системы оповещения. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что в столице завершается тестирование объявления общенациональной минуты молчания через громкоговорители городской системы оповещения.

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сказала, что с 13 апреля 2026 года соответствующее короткое голосовое сообщение с объявлением о начале минуты молчания транслируют ежедневно в 9:00 в местах, где это технически возможно.

"Для нас принципиально, чтобы город ежедневно на минуту замирал в памяти и благодарности каждому, кто заплатил самую высокую цену", – подчеркнула она,

Таким образом Киев присоединяется к общенациональному ритуалу благодарности, почтения и памяти защитников, защитниц и гражданских лиц, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В сообщении говорится, что в каждом уголке города должно звучать это оповещение.

Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности, для информирования задействуют громкоговорители территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. В частности, к сообщению о начале минуты молчания в настоящее время подключено более 400 точек оповещения. В настоящее время в городе продолжается реконструкция и техническая модернизация этой системы, поэтому перечень локаций будет постепенно расширяться.

В КГГА напомнили, что с 2025 года в столице о начале минуты молчания объявляют, в частности, через звуковые системы оповещения на ул. Крещатик и Майдане Независимости, на 19 станциях киевского метрополитена и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность аудиотрансляций.

Минута молчания в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта подписал закон об установлении на государственном уровне общенациональной минуты молчания.

Согласно закону, объявления о начале минуты молчания ежедневно в 9:00 должны звучать через государственные и частные СМИ и системы гражданской защиты. Также местные власти должны обеспечить информирование на улицах, предприятиях и в учреждениях.

В пояснительной записке отмечалось, что минута молчания будет способствовать консолидации украинского общества, формированию "культуры памяти" и укреплению чувства единства и национальной идентичности в условиях войны.

Вас также могут заинтересовать новости: