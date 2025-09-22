В Киеве ежедневно будут перекрывать Крещатик для минуты молчания, - КГВА

В 9 утра движение по Крещатику будут останавливать для чествования павших в войне.

С этой недели в Киеве ежедневно в 09:00 будут перекрывать улицу Крещатик - на время общенациональной минуты молчания. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

Он отметил, что готовит распоряжение и соответствующие указания для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, которые отвечают за коммуникации в обществе.

"Крещатик - сердце столицы. А столица - сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Ежедневно в 09:00. Остановись. Почти", - подчеркнул Ткаченко.

Он уточнил, что решение будет реализовано до конца недели.

В Одессе власти также выступили с требованием останавливать транспорт в 9 утра для чествования погибших украинских героев. Соблюдать минуту молчания также потребуют от государственных учреждений и органов власти, учебных заведений, учреждений здравоохранения и бизнеса.

Напомним, что минуту молчания в Украине установлено указом президента еще в 2022 году. Ее придерживаются выборочно в разных населенных пунктах страны.

