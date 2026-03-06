Зеленский подписал закон об установлении на государственном уровне ежедневной минуты молчания

Обеспечить информирование на местах должны местные власти.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта подписал закон №14144 об установлении на государственном уровне общенациональной минуты молчания. Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

Согласно закону, объявление о начале минуты молчания ежедневно в 9:00 должно звучать через государственные и частные СМИ и системы гражданской защиты. Также местные власти должны обеспечить информирование на улицах, предприятиях и в учреждениях.

Минута молчания в Украине

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о минуте молчания 11 февраля. За это решение проголосовали 260 народных депутатов.

Кроме минуты молчания, в этом законе также говорится о чествовании памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине ежегодно.

Закон закрепляет проведение минуты молчания и акции "Зажги свечу" каждую четвертую субботу ноября в 16:00.

