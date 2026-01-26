'Редко это недовольство коллективом': военный назвал самые распространенные причины СЗЧ

Часто случаи СЗЧ связаны с личной жизнью военных, заявил "Ганс".

Военнослужащие могут самовольно оставлять часть (далее СЗЧ - самовільне залишення частини) по причинам, связанным с проблемами в личной жизни. Об этом в интервью "Армия TV" заявил "Ганс", заместитель командира батальона беспилотных систем "Сыны Хорса" 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Очень редко, когда это недовольство тем, что происходит внутри коллектива. У нас таких не было. Это могут быть какие-то семейные проблемы, которые просто парень или девушка вовремя не озвучили, не получили ту помощь, которая нужна. Даже если бы она на день уехала, разобралась бы во всех семейных вопросах, вернулась бы обратно. Уже с души падает та тяжесть и ты понимаешь, что у тебя там с этим уже все нормально, можно выполнять дальше свою работу", - сказал "Ганс".

Он добавил, что есть некоторые военнослужащие, которые самовольно покидают часть для собственных нужд. В частности, они могут покинуть службу, а затем вернуться обратно. Или же уехать за границу или просто не вернуться в ряды Сил обороны.

"Максимально разные бывают ситуации. Даже такие, где человек, скажем, когда он был в гражданской жизни, ничем полезным вообще не занимался, бездельничал. И тут он попадает сюда. Надо работать, раз. От тебя, что-то все понимают, что ты будешь делать два. От тебя что-то требуют три. Тебе ставят какие-то задачи, а ты такой: "Ого, а зачем? Да нет, не хочу". Ну, то есть это все где-то в совокупности потом и выливается в то, что не все люди готовы быть в армии", - добавил "Ганс".

СЗЧ в Украине - другие новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что бойцов, возвращающихся из СЗЧ, отправляют в первую очередь в те подразделения, которые выполняют задачи на самых горячих направлениях. В то же время он заверил, что после СЗЧ военные могут попасть не только в штурмовые, но и в другие виды войск.

Между тем министр обороны Михаил Федоров заявил, что по состоянию на середину января в Украине 200 тысяч военных самовольно покинули часть. Еще два миллиона, по его словам, находятся в розыске за нарушение правил мобилизации.

