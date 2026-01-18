Бойцов после СЗЧ приоритетно отправляют в самые горячие точки фронта, - Сырский

Такими бойцами в первую очередь комплектуют те подразделения, которые ведут активные боевые действия.

Военнослужащие, которые возвращаются в строй после самовольного оставления части (СЗЧ), в первую очередь отправляются в те подразделения, которые находятся в самых горячих точках фронта. Об этом в интервью lb.ua рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В ходе изучения этой проблемы мы пошли на различные формы, методы для возвращения. Вы знаете, что есть процедуры возвращения, то есть военнослужащий, который ушел в СЗЧ, может самостоятельно вернуться в воинскую часть или перейти в другую воинскую часть. У нас созданы батальоны резерва, куда этих военнослужащих доставляют или они сами приходят", - заявил он.

При этом главнокомандующий заверил, что при возвращении из СЗЧ дорога открыта не "только" в десантно-штурмовые и штурмовые войска, а "в том числе" в эти войска.

"Конечно, в первую очередь комплектуются те части, которые выполняют задачи на самых горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, есть, к сожалению, и потери, и потребность в пополнении личным составом. Поэтому, конечно, люди, которые возвращаются, могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. Это и ДШВ, и штурмовые, и механизированные, и части территориальной обороны", - пояснил Сырский.

Рост количества дезертиров главнокомандующий связал с повышением интенсивности боевых действий и переговорами о мире.

Комментируя проблему ротаций и вывода частей на длительный отдых, Сырский отметил, что численное превосходство врага "в несколько раз, размах и интенсивность боевых действий" не всегда дают возможность проводить ротации.

"Конечно, людям нужно давать отдых, и процесс предоставления отпусков продолжается даже в ходе активных боевых действий. Бригады, которые привлечены к активным боевым действиям, дают плановые отпуска военнослужащим. Этот процесс не прекращается", - добавил он.

Проблема СЗЧ: последние новости

Как писал УНИАН, на сегодняшний день около 200 тысяч украинских военных самовольно покинули воинские части. Кроме того, два миллиона гражданских числятся в розыске в связи с мобилизацией. Такие данные озвучил новый министр обороны Михаил Федоров.

Также мы приводили рассказ офицеров 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые утверждают, что большинство бойцов, самовольно покидающих часть, лгут о якобы плохом командовании. Реальными причинами дезертирства в большинстве случаев являются дисциплинарные нарушения самих бойцов, в частности употребление алкоголя или другие проблемы с поведением.

