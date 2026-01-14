Новый министр обороны сказал, сколько в Украине военных в СЗЧ и лиц в розыске

Федоров подчеркнул, что сейчас в СЗЧ 200 тысяч военнослужащих.

На сегодняшний день в Украине 200 тысяч военных самовольно покинули воинские части, а также два миллиона числятся в розыске в связи с мобилизацией. Об этом сказал Михаил Федоров в Верховной Раде Украины во время избрания его на должность министра обороны Украины.

"Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 млрд, с 2 миллионами украинцев, которые находятся в розыске и с 200 тысячами в СЗЧ", - отметил он.

По его словам, для того, чтобы говорить о возможности увеличения выплат военным, необходимо провести аудит, а затем прогнозировать дальнейшие действия. "Поэтому я не хочу быть популистом, а хочу быть реалистом", - сказал Федоров.

Он также подчеркнул, что нужно срочно внедрить новые средства, в том числе дроны, которые позволят увеличить глубину поражения врага. "Это будет одно из первых решений. То есть аналоги российских "Молний" должны появиться у нас. У нас есть большое количество производителей, которые это делают. Нужно насытить войско дальними дронами на оптоволокне", - подчеркнул Федоров.

При этом отметил, что нужно внедрить минимальный уровень обеспечения каждой бригады, чтобы они могли прогнозировать свои действия на следующие месяцы. "На сегодняшний день 80% обеспечения получает определенное количество подразделений. И нужно выровнять этот график для того, чтобы все подразделения имели достаточное количество дронов, чтобы работать на своем участке фронта", - сказал Федоров.

Новая должность Федорова

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. За это проголосовали 277 народных депутатов.

До этого назначения он был первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины. Вчера, 13 января, парламент Украины проголосовал за его увольнение.

