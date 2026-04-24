Сын днепровского политика и депутата Загида Краснова - Руслан Краснов - проходит службу в условиях, которые существенно отличаются от реальности большинства украинских военных. Об этом со ссылкой на источники сообщает 49000.

Журналисты отмечают, что Руслан Краснов зачислен в состав воинской части 4804 Отдельного центра спецопераций "Восток", основная задача которого - организация и подготовка движения сопротивления в восточных областях Украины, в частности работа с партизанским подпольем.

По имеющейся информации, Руслан был инструктором по такой подготовке в Сумской области, то есть его должность предполагала взаимодействие с гражданскими лицами и подготовительную работу, а не непосредственное участие в боевых действиях.

В течение службы Краснов-младший находился в Купянске и Сумах, однако, как утверждают СМИ, фактически боевых задач не выполнял. Вместо этого он записывал для Instagram и TikTok пафосные ролики о якобы "боевой работе", хотя, по словам источников 49000, снимал их не на передовой, а на второй или третьей линии обороны.

Как отмечают источники издания, такие условия для Краснова стали возможными благодаря его отцу, который якобы подкупил непосредственного начальника сына - командира воинской части 4804, полковника Юрия Василика.

Василик ранее служил в пограничных войсках и руководил отрядом в Винницкой области вблизи Молдовы. В свое время к нему возникали вопросы со стороны НАПК из-за владения долей автотранспортного предприятия в Жмеринке, однако суд не усмотрел в его действиях признаков коррупции.

На этом фоне журналисты обращают внимание, что Загид Краснов, известный своим значительным состоянием, мог заинтересовать такого командира и отблагодарить его за нужные услуги.

По имеющейся информации, в настоящее время Руслан Краснов, имея звание младшего сержанта, не выполняет боевых распоряжений. Зато его регулярно видят в заведениях отца в Днепре, а также в элитных столичных ресторанах на Новопечерских Липках.

Вас также могут заинтересовать новости: