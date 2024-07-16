Прохождение ВВК является вторым шагом для обновления информации о конкретном гражданине.

В Украине на фоне войны против РФ был ужесточен закон о мобилизации. Военнообязанные должны обновить свои данные. Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила в эфире "КИЕВ24", что результаты военно-врачебной комиссии актуальны, если она была пройдена в течение года.

"Вам не нужно его дополнительно проходить. То есть если вы еще обновляли свои данные через ТЦК или даже еще до изменения закона и соответственно вы проходили ВВК, то вам это ВВК, если ему еще не истек срок 1 год, обновлять не нужно. Может ли вам ТЦК, исключительно ТЦК, присылать уведомления имея после обновления данных направления на ВВК по почте по указанной вами контактной информации? Может", - добавила нардеп.

Как она пояснила, прохождение ВВК является вторым шагом для обновления информации о конкретном гражданине, которой будет оперировать Генеральный штаб и Министерство обороны. Если у лица нет актуальной информации ВВК, то такой человек может получить уведомление о его прохождении.

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"После прохождения ВВК если у вас нет отсрочки, бронирования или других форматов, которые позволяют вам засвидетельствовать, что вы не подпадаете под мобилизацию, вполне логичным и возможным является третий шаг по мобилизации. После обновления данных тот массив актуальной информации, которой будет оперировать и анализировать Генеральный штаб создает основания для отправки подобных извещений исключительно тем, кто будет готов для того, чтобы осуществить то количество мобилизованных людей в котором нуждаются сегодня Вооруженные силы Украины до конца года", - подытожила Фриз.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, все военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф в размере 17 000-25 500 гривен.

На военнообязанных украинцев за рубежом, которые не обновили данные в установленный срок, также будут накладывать административные штрафы. При этом после 16 июля повестки, направленные на имеющиеся в ТЦК адреса, будут считаться врученными, а лиц, которые их проигнорируют могут объявить в розыск.

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