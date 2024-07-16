Они тоже должны выполнять свои конституционные обязанности, заявила представительница министерства.

На военнообязанных украинцев за рубежом, которые не обновили данные в установленный срок, также будут накладывать административные штрафы.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу єПитання. В то же время она говорит, что реализовать это будет труднее. "К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф и т.д..." - отметила она.

По словам Черногоренко, эти люди сохраняют связь с государством, поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности. Заместительница министра добавила, что "так и работает справедливость".

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"Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же - административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство", - сказала она.

Мобилизация в Украине

Как известно, 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. Согласно этому документу, все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф в размере 17 000-25 500 гривен.

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