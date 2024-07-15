'Не на 100%, но неплохо': темпы мобилизации в Украине оживились, - Reuters

Некоторые призывные комиссии трудно справляются с наплывом мужчин, которые пришли прописаться или обновить данные до 16 июля.

Мобилизация в Украине оживляется, несмотря на отсутствие энтузиазма среди военнообязанных.

Как пишет Reuters, украинцы пытаются избежать встречи с работниками ТЦК. Увидев на окраине Киева военный патруль, который раздавал повестки один мужчина проскользнул в соседний магазин. Другой отказался даже остановиться по просьбе офицеров. Другие молча согласились взять повестки.

Украинские мужчины менее стремятся воевать, чем раньше, сказал офицер ТЦК с позывным "Фантомас".

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"Сейчас, насколько мне известно, большинство очереди на призывные пункты - это люди, которые хотят получить определенное освобождение от боевых действий", - сказал он.

Общественный энтузиазм относительно военной службы ослабевает. Военные аналитики описывают восстановление личного состава войск как одну из главных проблем Киева на поле боя.

Президент Владимир Зеленский в апреле снизил призывной возраст до 25 лет с 27 лет и подписал изменения в закон о мобилизации, которые вступили в силу в мае, обязав мужчин в возрасте до 60 лет обновлять личные данные в пунктах призыва или онлайн.

Несмотря на то, что данные о вербовке остаются секретными, некоторые политические и военные чиновники заявили, что изменения работают. Мобилизация набирает обороты.

Украинские военные сообщили Reuters в письменном заявлении, что уровень призыва увеличился более чем вдвое в мае и июне по сравнению с предыдущими двумя месяцами, не предоставив цифр. Представитель военных Богдан Сеник назвал это "положительной тенденцией". Средний возраст мобилизованного остался неизменным - около 40 лет.

Демобилизация

Укрепленные долгосрочной задержкой помощи Запада, украинские войска месяцами боролись за то, чтобы удержать линию против российских войск, продвигавшихся на востоке.

Многие уставшие военнослужащие отчаянно желают демобилизации после более чем двух лет фактически непрерывной службы. Впрочем, сроков по демобилизации никто не может очертить.

Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по национальной обороне, оценил, что военные могли бы привлечь 200 тысяч новобранцев до конца года, если процесс будет продолжаться нынешними темпами.

Это, по его словам, могло бы позволить Украине рассмотреть законодательство о демобилизации некоторых войск, хотя министр внутренних дел предупредил, что это без замены пропорциональной их части может ослабить фронт.

Матье Булег, оборонный аналитик вашингтонского Центра анализа европейской политики, сказал, что оценка в 200 тысяч является обнадеживающей, но более важной задачей будет их обучение и правильное распределение на фронт.

"Украине нужно разумно и эффективно инвестировать человеческий капитал туда, где он нужен. Потому что если вы можете заставить любого водить грузовик или чистить туалеты, но вы не можете получить эффективных бойцов так легко", - сказал он.

Россия, тем временем, набирает около 30 000 военных в месяц для своих военных усилий, неся при этом "очень большие" потери, заявил во вторник высокопоставленный чиновник НАТО. Он добавил, что Москве не хватает боеприпасов и войск для начала крупного наступления.

Общественные опасения

Некоторые призывные комиссии с трудом справляются с наплывом мужчин, которые пришли прописаться или обновить данные до 16 июля.

"Людей приходит больше, чем мы можем принять. Иногда обработка затягивается до 1 часа ночи", - сказал заместитель начальника призывной службы, где работает "Фантомас".

Чиновник, пожелавший остаться анонимным сказал, что "очень, очень большая" часть мужчин требует увольнения. Впрочем, мобилизация идет по плану, убеждает он.

"Мы выполняем поставленные задачи. Не сказал бы на 100%, но неплохо", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о призывной коррупции и кадры столкновений в социальных сетях между рекрутерами и гражданами испортили общественные настроения накануне весенних изменений в законе о мобилизации.

В апрельском опросе, проведенном по заказу общественного вещателя "Суспільне", около 50% украинцев сказали, что считают, что мобилизация проходит плохо, а 60% сказали, что негативно воспринимают призывные комиссии.

Столкнувшись с сопротивлением общественности, законодатели не ввели более строгие санкции против лиц, уклоняющихся от призыва в армию, в рамках реформы.

"Фантомас", который был ранен на востоке Украины в прошлом году, сказал, что 70% его взаимодействия с людьми, к которым он обращается на улице, являются положительными. Он и другие военные чиновники утверждают, что острые конфликты случаются редко, часто вырываются из контекста и используются пророссийскими пользователями для дискредитации вербовщиков, но им удалось притупить энтузиазм.

Он признался, что однажды на него напали в патруле, но он отказался давать отпор, боясь попасть на камеру.

"Та часть, где я буду защищаться, войдет в видео, и оно станет вирусным", - сказал он.

Мобилизация в Украине - последние новости

До 7 миллионов украинцев не успеют обновить данные в ТЦК. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Олег Синютка.

По его словам, для того, чтобы человек был готов служить, его надо мотивировать, а не запугивать.

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