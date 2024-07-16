Даже если гражданин не расписывается в оповещениях, полученных от ТЦК или Укрпочтой, то оно будет считаться врученным - по аналогии с процессом приглашения в суд.

Сейчас в Украине продолжается мобилизация и военнообязанные граждане, согласно новому закону, должны обновить свои данные до 16 июля включительно. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу еВопрос раскрыла, кого после этого срока могут объявить в розыск.

По словам чиновницы, если военнообязанный после 16 июля будет игнорировать присланные ему по почте повестки, они все равно будут считаться врученными, а в дальнейшем его личность могут передать в розыск.

До этого срока граждане получали повестки лично под подпись. У Черногоренко спросили, действительно ли теперь их будут рассылать на те адреса, которые есть в распоряжении ТЦК, а человека будут считать уведомленным.

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"Далее, если человек игнорирует определенное время повестки, он будет передаваться в розыск", - подтвердила представитель МО.

Она добавила, что соответствующий статус такое лицо сразу сможет увидеть в мобильном приложении Резерв+. Как пояснила Черногоренко, что даже если гражданин не расписывается в оповещениях, полученных от ТЦК или Укрпочтой, то оно будет считаться врученным - по аналогии с процессом приглашения в суд.

"Действительно, данные людей будут передавать в розыск, если они игнорируют приглашения и правила воинского учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого выполнения", - говорит заместитель министра.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, на военнообязанных украинцев за рубежом, которые не обновили данные в установленный срок, также будут накладывать административные штрафы.

"К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен уплатить штраф и т.д..." - отметила Черногоренко.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф в размере 17 000-25 500 гривен.

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